Quyết tâm kiến tạo từ nhiệm kỳ mới

Các ĐHĐB diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, nhìn thẳng sự thật để chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến dự và chỉ đạo tại ĐHĐB Đảng bộ phường Hương Thủy; UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ dự và chỉ đạo tại ĐHĐB Đảng bộ phường Phong Quảng; UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân dự và chỉ đạo tại ĐHĐB Đảng bộ xã Nam Đông.

Hương Thủy nâng cao giá trị kiến tạo, gần dân để phục vụ dân

Phường Hương Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính là phường Thủy Lương, Thủy Châu và xã Thủy Tân thuộc thị xã Hương Thủy (cũ).

ĐHĐB phường Hương Thủy có nhiệm vụ đánh giá những mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐB nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đạt được trong 5 năm qua. Đó là, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.506 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 72,04 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu phường Hương Thủy - Ảnh: Hải Triều

Các lĩnh vực giáo dục phát triển toàn diện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng cao. Phường thực hiện tốt công tác chăm lo người có công, các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm…

Mục tiêu mà ĐHĐB phường Hương Thủy đặt ra trong nhiệm kỳ mới là, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2030, trở thành phường phát triển khá về kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng “dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp”.

Tốc độ tăng tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm từ 12,4-15,2%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 66,57%. Đến năm 2030, phường Hương Thủy không còn hộ nghèo (trừ các hộ khuyết tật)…

Chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến yêu cầu, thời gian đến, với không gian phát triển mới, mô hình quản lý, điều hành mới đòi hỏi đảng bộ phường cần thay đổi tư duy, chủ động, sáng tạo hơn nữa để khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế và đô thị trọng điểm phía Nam TP. Huế.

Ban chấp hành đảng bộ phường khóa mới cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo, quát triệt sâu rộng trong toàn bộ đảng viên, cán bộ và Nhân dân về chủ trương của Đảng về đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở; nâng cao vai trò phục vụ tại trung tâm hành chính công, nâng cao giá trị kiến tạo, phục vụ dân, gần dân, sát dân; từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác tại địa phương.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về đoàn đại biểu dự ĐHĐB Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Ngô Văn Vinh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hương Thủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phong Quảng tiếp tục chú trọng, đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo

Phường Phong Quảng được sáp nhập từ các xã, phường: Phong Hải, Quảng Công và Quảng Ngạn. Hiện, đảng bộ phường có 49 tổ chức Đảng với 578 đảng viên.

ĐHĐB Đảng bộ phường Phong Quảng đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, đi sâu phân tích, làm rõ những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Từ đó, Đại hội chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đánh giá tổng quan và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phong Quảng - Ảnh: Anh Phong

5 bài học kinh nghiệm cũng được đại hội chỉ ra từ thực tế nhiệm kỳ qua. Đó là, kiên định vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng ủy; phát huy dân chủ, xây dựng mối đoàn kết; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, sâu sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy gương sáng làm nhân rộng, lấy sai sót làm bài học cảnh tỉnh.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Phong Quảng quyết tâm thực hiện thắng lợi 10 chỉ tiêu chủ yếu; 3 chương trình trọng điểm; 3 dự án, công trình trọng điểm. Đó là, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư dự án cầu Vĩnh Tu, tuyến đường ven biển; nâng cấp các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn; đầu tư dự án đê Đông phá Tam Giang, kè xâm thực, sạt lở bờ biển tại các điểm xung yếu.

Đảng bộ phường Phong Quảng xác định, cần tiếp tục chú trọng hơn nữa, đổi mới hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện; cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; phát triển du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển kinh tế biển, đầm phá; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; phát triển cơ cấu hạ tầng; nâng cao mức sống người dân; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo tại đại hội, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ chỉ rõ: Quy mô kinh tế của Phong Quảng còn nhỏ, việc quản lý nguồn tài nguyên, môi trường còn những khó khăn; công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa đảm bảo; việc lấn chiếm đất công để xây dựng trái phép vẫn xảy ra và chưa xử lý dứt điểm.

Biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phong Quảng - Ảnh: Phong Anh

Bà Phạm Thị Minh Huệ yêu cầu: Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Phong Quảng phải đổi mới tư duy để phát triển hơn nữa; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế vùng biển, đầm phá; bảo vệ môi trường, rừng; xây dựng hạ tầng đồng bộ bằng những tuyến đường trọng điểm, kiểu mẫu, tạo liên kết vùng để phát triển; phấn đấu đến năm 2030 phường không còn hộ nghèo.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về đoàn đại biểu dự ĐHĐB Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Tuấn Anh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phong Quảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xây dựng xã Nam Đông sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

179 đại biểu đại diện cho ý chí và hành động của hơn 640 đảng viên toàn Đảng bộ xã Nam Đông dự đại hội. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ của các xã trước sáp nhập (Thượng Nhật, Hương Xuân, Hương Sơn), đảng ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao vai trò tập thể; xây dựng và củng cố đoàn kết nội bộ.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu xã Nam Đông - Ảnh: Thái Bình

Vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao; hoạt động của chính quyền bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể Nhân dân. Kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, tạo được sự đồng thuận xã hội.

Đáng chú ý, kinh tế có bước phát triển trên các ngành, lĩnh vực; giá trị tổng sản phẩm, ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu (năm 2025, tỷ trọng nông nghiệp 59,51%, thương mại, dịch vụ 22,76%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 17,74%). Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hằng năm khoảng 17,2%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 là 8,29 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 48 triệu đồng/năm.

Đại hội tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả; phấn đấu xây dựng xã Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại hội xác định cơ cấu kinh tế nhiệm kỳ 2025 - 2030: Nông nghiệp - Dịch vụ, Du lịch - Công nghiệp, xây dựng với 12 chỉ tiêu thực hiện; 3 chương trình trọng điểm: Xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch, dịch vụ; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ và Nhân dân xã Nam Đông đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị đảng ủy xã sớm ổn định tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, sắp xếp cán bộ có năng lực, chuyên môn nhằm vận hành có hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiệm kỳ mới, Đảng ủy tập trung coi trọng và thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những ý biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Đông ra mắt, nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Thái Bình

Nam Đông cần tăng cường liên kết với các địa phương khác để tạo ra lượng hàng hóa đủ lớn; kết nối để đưa các sản phẩm nông sản vào các kênh phân phối, đảm bảo ổn định đầu ra cho sản xuất, kích thích sản xuất phát triển, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về đoàn đại biểu dự ĐHĐB Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Đoàn Văn Sóng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Nam Đông nhiệm kỳ 2025 - 2030.