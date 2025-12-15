  • Huế ngày nay Online
Kim Trà bứt phá trong giảm nghèo

HNN - Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế phát huy tác dụng giúp các hộ khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Qua đó, đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường Kim Trà giảm rõ rệt qua các năm.

Khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo Chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo: Minh bạch thông tin - người dân đồng tình Phiên chợ vùng cao: Động lực giảm nghèo và nâng chất lượng nông sản

Mô hình trồng rau an toàn giúp nhiều hộ ở Kim Trà thoát nghèo. Ảnh: NGỌC MINH 

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Thời điểm chưa hợp nhất, các xã, phường Hương Chữ, Hương Xuân và Hương Toàn có sự phân hóa giữa các vùng dân cư; nhiều hộ khó khăn về sinh kế, việc làm và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Trong bối cảnh đó, thực hiện chính sách giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024, các địa phương trên đã kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo; đưa chỉ tiêu giảm nghèo vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; đồng thời phân công cụ thể từng vị trí, vai trò trong giám sát, đối thoại, rà soát nhu cầu hỗ trợ, phân loại chính xác nhóm hộ; gắn chặt giữa hỗ trợ - đào tạo - tạo việc làm - an sinh xã hội.

Trong đó, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo được các địa phương duy trì thường xuyên. Tại Hương Chữ, hàng năm UBND đều ban hành kế hoạch triển khai giảm nghèo theo từng nhóm hộ, từng địa bàn. Hương Toàn và Hương Xuân cũng triển khai kế hoạch giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, rà soát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều và xác định mô hình sinh kế phù hợp. Chính sự thống nhất từ cấp lãnh đạo đến các thôn, tổ, đoàn thể… đã tạo nền tảng vững chắc để chương trình giảm nghèo đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả.

Nhờ sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo tại các khu vực nay thuộc phường Kim Trà liên tục giảm mạnh. Cụ thể, tại Hương Chữ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,12% năm 2021 xuống còn 1,07% năm 2025; Hương Toàn tỷ lệ hộ nghèo từ 2,34% năm 2021 xuống 1,19% năm 2025; Hương Xuân tỷ lệ hộ nghèo từ 4,1% năm 2021 xuống còn 1,14% năm 2024. Tỷ lệ hộ cận nghèo cũng giảm tương ứng, cho thấy tác động tích cực của các chính sách an sinh và mô hình sinh kế được áp dụng.

“Công tác giảm nghèo không chỉ thể hiện ở việc giảm số lượng hộ nghèo mà còn chuyển biến về chất lượng khi nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ được hỗ trợ sản xuất, tín dụng, đào tạo nghề, tạo việc làm hoặc được tiếp cận chính sách giáo dục, y tế và nhà ở”, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh - Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay.

Chỗ dựa vững chắc cho nhóm yếu thế

Một trong những điểm sáng trong công tác giảm nghèo tại Kim Trà là triển khai Dự án 2 "Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo". Trong đó, mô hình nuôi bò sinh sản, mở các lớp đào tạo nghề như chăn nuôi thú y, trồng rau an toàn… đã giúp hộ nghèo nắm vững kỹ thuật sản xuất, nâng cao năng suất, mang lại nguồn thu ổn định và đa dạng hóa nguồn thu.

Ngoài ra, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp người lao động, hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi cũng được phường Kim Trà đặc biệt chú trọng. Riêng Hương Xuân, trong giai đoạn 2021 - 2024, phường đã tư vấn lao động và giải quyết việc làm cho 460 lao động; trong đó, 36 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là điều kiện giúp nhiều gia đình cải thiện đời sống, thoát nghèo nhanh, bền vững.

 Các chương trình hỗ trợ dịch vụ xã hội cơ bản được triển khai đầy đủ và liên tục. Tại Hương Xuân, gần 700 lượt thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021 - 2024. Trong khi, Hương Chữ, Hương Toàn chú trọng miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo.

Cũng trong giai đoạn này, công tác xóa nhà tạm, xây nhà tình nghĩa cũng đạt kết quả nổi bật. Mỗi năm, Hương Xuân triển khai hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà cho hàng chục hộ khó khăn. Hương Toàn, Hương Chữ cũng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng hàng chục căn nhà Đại đoàn kết. Cùng với đó, các hoạt động an sinh như tặng quà Tết, tặng học bổng, chương trình “Bữa cơm có thịt”, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn… được thực hiện đầy đủ, tạo mạng lưới bảo trợ toàn diện cho nhóm yếu thế.

Với đặc điểm các hộ nghèo chủ yếu là người già yếu, neo đơn, khuyết tật, những kết quả đạt được cho thấy nỗ lực lớn của phường Kim Trà trong triển khai chính sách giảm nghèo. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục đề xuất, triển khai các giải pháp phù hợp hơn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo ngày càng bền vững và thực chất.

MINH TRANG
 Từ khóa:
Kim Tràbứt phátronggiảm nghèo
TIN MỚI

