Đoàn kết, đổi mới trong nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2023 - 2025 là giai đoạn có nhiều dấu ấn đặc biệt. Trước thời điểm sáp nhập, Báo Huế Ngày Nay và Đài PTTH Huế đều là những cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 1/7, hai cơ quan báo chí hợp nhất, hình thành đơn vị truyền thông đa phương tiện duy nhất: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế. Gắn với sự kiện ấy, Chi hội Nhà báo hợp nhất cũng chính thức đi vào hoạt động với vai trò và quy mô mới, đáp ứng yêu cầu cao hơn về công tác chính trị, chuyên môn và hoạt động hội.

Dù khối lượng công việc lớn và áp lực nhiều, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Chi hội đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ người làm báo Báo và PTTH Huế chuyên nghiệp - bản lĩnh - nhân văn - hiện đại.

Theo đó, Ban Thư ký Chi hội chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng cao hằng năm; tổ chức đánh giá, chọn lựa các tác phẩm nổi bật để đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ đầu tư, tạo động lực nâng cao chất lượng sản phẩm.

Báo Huế Ngày Nay và Đài PT&TH Huế (cũ) đạt nhiều giải cao ở các giải báo chí cấp tỉnh, bộ, ngành và Trung ương.

Đại hội đã xem xét, thảo luận và thống nhất cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2023 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Chi hội đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể: 100% hội viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Hội Nhà báo các cấp; kết nạp toàn bộ phóng viên, biên tập viên đủ điều kiện vào hội; tổ chức ít nhất 2 chuyên đề sinh hoạt mỗi năm, gắn với nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; tổ chức 2 - 3 lớp tập huấn nghiệp vụ hằng năm (tại chỗ, trực tiếp hoặc trực tuyến); mỗi năm phấn đấu có 20 tác phẩm báo chí đoạt giải; trong nhiệm kỳ có 2 - 3 tác phẩm đạt giải cấp quốc gia, bộ, ngành; trên 95% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm 1 - 2 hội viên được khen thưởng cấp trên; không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; phấn đấu đạt danh hiệu Chi hội xuất sắc cả nhiệm kỳ.

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2025 - 2028 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Huế, Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Trương Diên Thống đề nghị Chi hội nhiệm kỳ 2025 - 2028 tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của báo in, báo điện tử, phát thanh - truyền hình; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đa nền tảng; bảo đảm khách quan, chính xác và nhân văn trong từng sản phẩm báo chí.

Thứ hai, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo hướng chuyên nghiệp - hiện đại; tạo điều kiện để hội viên tham gia tập huấn, hội thảo liên quan nghiệp vụ, khuyến khích sáng tạo.

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh Huế - thành phố di sản, Festival, thành phố sáng tạo; quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.

Thứ tư, nêu cao đạo đức nghề nghiệp; thực hiện nghiêm Luật Báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; kiên quyết đấu tranh với thông tin sai sự thật, tiêu cực; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dịp này, Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2025 - 2028 gồm các hội viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức lãnh đạo Chi hội trong giai đoạn phát triển mới.