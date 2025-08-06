Khai thác lợi thế trở thành đô thị văn minh

UVTV Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phường Phong Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Phong Phú (cũ) và xã Phong Thạnh của thị xã Phong Điền (cũ). Nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, kinh tế - xã hội của Phong Phú ngày càng phát triển, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó, phát triển tiểu thủ công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm với giá trị sản xuất tăng bình quân 5%/năm, chiếm tỷ trọng trên 10% trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất của ngành dịch vụ du lịch, thương mại tăng bình quân 12-15%/năm.

Lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững theo hướng an toàn, chất lượng cao gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản xuất tăng bình quân 8-10%/năm. Đáng chú ý, phường Phong Phú có xã Phong Thạnh được nâng từ cấp xã lên phường đã có bước chuyển mình đầy ấn tượng nhờ hoàn thành các tiêu chí của Chương trình Nông thôn mới nâng cao.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Phong Phú đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân từ 10-12%/năm; tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm từ 12-14%; vốn đầu tư thực hiện do ngân sách phường quản lý bình quân 10-12%/năm; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 100 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo…

Ra mắt BCH Đảng bộ phường Phong Phú nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo đại hội, UVTV Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phong Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo , phát triển, quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian đến. Đặc biệt, trong phát triển phải nghiên cứu sự gắn kết liên vùng, phải trở thành phường động lực phát triển của thành phố. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và thực sự là cầu nối giữa người dân với chính quyền. Tất cả vì mục tiêu xây dựng Phong Phú phát triển toàn diện, trở thành đô thị văn minh, sinh thái, nghĩa tình.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc chỉ định 22 đồng chí vào BCH Đảng bộ phường Phong Phú, nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định chỉ định ông Phan Hồng Anh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Phong Phú nhiệm kỳ 2025-2030.