  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 13/08/2025 14:16
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phong Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030:

Khai thác lợi thế trở thành đô thị văn minh

HNN.VN - Sáng 13/8, Đảng bộ phường Phong Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các UVTV Thành ủy: Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; cùng các vị lãnh đạo qua các thời kỳ và 125 đại biểu đại diện cho 518 đảng viên trên địa bàn phường.

Quyết tâm kiến tạo từ nhiệm kỳ mớiChủ động hơn trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự cấp ủyHoàn thành đường Phong Điền - Điền Lộc trước ngày 2/9 năm nay

UVTV Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phường Phong Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Phong Phú (cũ) và xã Phong Thạnh của thị xã Phong Điền (cũ). Nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, kinh tế - xã hội của Phong Phú ngày càng phát triển, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó, phát triển tiểu thủ công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm với giá trị sản xuất tăng bình quân 5%/năm, chiếm tỷ trọng trên 10% trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất của ngành dịch vụ du lịch, thương mại tăng bình quân 12-15%/năm.

Lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững theo hướng an toàn, chất lượng cao gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản xuất tăng bình quân 8-10%/năm. Đáng chú ý, phường Phong Phú có xã Phong Thạnh được nâng từ cấp xã lên phường đã có bước chuyển mình đầy ấn tượng nhờ hoàn thành các tiêu chí của Chương trình Nông thôn mới nâng cao. 

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Phong Phú đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân từ 10-12%/năm; tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm từ 12-14%; vốn đầu tư thực hiện do ngân sách phường quản lý bình quân 10-12%/năm; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 100 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo…

 Ra mắt BCH Đảng bộ phường Phong Phú nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo đại hội, UVTV Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phong Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo , phát triển, quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian đến. Đặc biệt, trong phát triển phải nghiên cứu sự gắn kết liên vùng, phải trở thành phường động lực phát triển của thành phố. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và thực sự là cầu nối giữa người dân với chính quyền. Tất cả vì mục tiêu xây dựng Phong Phú phát triển toàn diện, trở thành đô thị văn minh, sinh thái, nghĩa tình.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc chỉ định 22 đồng chí vào BCH Đảng bộ phường Phong Phú, nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định chỉ định ông Phan Hồng Anh giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Phong Phú nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin, ảnh: Minh Văn
 Từ khóa:
Đại hội Đảng bộphường Phong PhúBí thưPhan Hồng Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 các xã, phường: Chân Mây - Lăng Cô, A Lưới 4 và Hoá Châu:
Tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh và bền vững

Ngày 6/8, các xã, phường: Chân Mây - Lăng Cô, A Lưới 4, Hoá Châu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lãnh đạo thành phố đã đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh và bền vững
Tháo gỡ khó khăn bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 10/7, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND , Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Huế Lê Trường Lưu đã có buổi kiểm tra và làm việc với các địa phương vùng A Lưới về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ khó khăn bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Bảo đảm tốt nhân lực, cơ sở vật chất để phục vụ người dân

Sáng 3/7, tại xã Phú Lộc, ông Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 8 xã: Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Hưng Lộc, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng. Nội dung làm việc tập trung vào việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bảo đảm tốt nhân lực, cơ sở vật chất để phục vụ người dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top