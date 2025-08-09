Xây dựng xã Phú Vinh trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch biển và đầm phá

Các đại biểu thông qua nghị quyết

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực phát trển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng xã Phú Vinh từng bước trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch biển và đầm phá”, đại hội đã đánh giá toàn diện việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 , rút ra bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Đồng thời, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp cụ thể xây dựng và phát triển nhanh, bền vững xã Phú Vinh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

D ịch vụ, du lịch phát triển, trở thành ngành kinh tế chủ đạo của địa phương. Duy trì mức tăng trưởng hợp lý, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 10,04%. So với đầu nhiệm kỳ, dự ước năm 2025 , giá trị sản xuất đạt hơn 2.600 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 , ước đạt 65 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 7.000 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Dịch vụ tăng bình quân đạt 14,8%/năm, chiếm tỷ trọng 39,03% cơ cấu kinh tế. K êu gọi các doanh nghiệp đầu tư các khu giải trí, du lịch nghỉ dưỡng ven biển chất lượng cao. Dự án khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí tổng hợp, dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ và biệt thự nghỉ dưỡng tại Vinh Xuân, Vinh Thanh đã được đầu tư 1.200 tỷ/4.168 tỷ đồng; sân golf Golden Sands Golf Resort (dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ và biệt thự nghỉ dưỡng tại Vinh Xuân, Vinh Thanh đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1) được kỳ vọng là sản phẩm du lịch cao cấp mới của xã.

Thành lập cụm công nghiệp Phú Diên với quy mô 15 ha, đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết và kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng. Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã ngày càng phát triển. Hiện nay có hơn 800 hộ sản xuất kinh doanh các ngành nghề chủ yếu như chế biến thủy - hải sản, chế biến nước mắm, ruốc, mắm các loại, chế biến nước ớt, mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, nhà rường, may mặc, cơ khí .

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội xác định 3 chương trình trọng điểm , 6 nhiệm vụ; nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Xây dựng xã Phú Vinh thành địa bàn phát triển mạnh dịch vụ du lịch biển, đầm phá, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, nâng cao giá trị khai thác, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Huế.

UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn biểu dương những thành quả Đảng bộ xã Phú Vinh đạt được , đồng thời nhấn mạnh địa phương t ập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch biển thành ngành kinh tế chủ lực; phát huy mọi nguồn lực phát triển tiểu thủ c ô ng nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái; huy động đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030

Tiến hành q uy hoạch phát triển, khai thác dịch vụ du lịch của địa phương phải đặt trong mối quan hệ hữu cơ với du lịch và đô thị Huế. Ưu tiên khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng một số ngành mũi nhọn về chế biến thủy hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, hình thành chuỗi chế biến, logistics nông sản vùng ven phá.

Tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư mạng lưới hạ tầng kết nối; nhất là trục kết nối biển , đầm phá theo hướng liên kết vùng, tích hợp không gian biển, đầm phá, nông thôn văn minh, hướng đến phát triển một vành đai sinh thái kinh tế ven biển, đầm phá kết hợp du lịch xanh, sản xuất xanh, sinh kế xanh.

Đại hội công bố nhân sự tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 thành viên. Ông Dương Hoàng Giang được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phú Vinh nhiệm kỳ 2025-2030.