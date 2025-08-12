Quyết tâm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng (thứ 3, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đan Điền (Ảnh: Anh Phong)

Năm 2030, Đan Điền không còn hộ nghèo; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân đã đến dự đại hội. Đại hội có 150 đại biểu đại diện cho 979 đảng viên đến từ 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Đan Điền tham dự.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi xã Đan Điền được sáp nhập từ các xã: Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Vinh và Quảng Phú theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đánh giá nhiệm kỳ qua, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đan Điền lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, đảng bộ và Nhân dân toàn xã đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đã đạt được những kết quả quan trọng, có tính toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Các ngành, các lĩnh vực và các thành phần kinh tế được duy trì và có bước phát triển. Tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tích cực triển khai các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển sản xuất và dân sinh, tạo năng lực sản xuất mới; góp phần tạo diện mạo bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc và văn minh hơn. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả quan trọng.

Biểu quyết thông qua những nội dung tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đan Điền (Ảnh: Anh Phong)

Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên; sớm ổn định và từng bước vận hành hoạt động có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Tuy còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng; là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, quân và Nhân dân xã Đan Điền xây dựng, phát triển phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Đan Điền tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đó là, đến năm 2030, toàn xã không còn hộ nghèo; xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với cơ cấu lại nền nông nghiệp; đầu tư, mở rộng các công trình giao thông trọng điểm; khơi thông hệ thống thủy đạo trên vùng phá Tam Giang để phát triển mạnh về lĩnh vực dịch vụ - du lịch; chỉnh trang khu trung tâm xã…

“Đoàn kết, thống nhất và điều quan trọng là phải tạo dựng được nguồn lực đầu tư, đặc biệt cho mục tiêu phát triển du lịch - dịch vụ. Muốn vậy, Đan Điền phải gắn kết, hợp tác chặt chẽ với các địa phương lân cận để cùng phát triển. Khi tiềm năng được khai mở, Đan Điền sẽ không chỉ giàu đẹp hơn mà còn trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch Huế”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Điền Lê Ngọc Đức khẳng định.

Chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng biểu dương những nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đan Điền trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu: Đảng bộ xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức, khắc phục tồn tại, khó khăn, phát huy tiềm năng thế mạnh để xây dựng xã ngày càng phát triển hơn nữa.

Đảng bộ xã Đan Điền cần đặc biệt chú trọng đến việc sắp xếp cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo, chú trọng phát triển đảng viên mới; lựa chọn những lĩnh vực chủ lực, tiềm năng, thế mạnh để phát triển, lấy du lịch - dịch vụ tạo bước đột phá.

Huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng đồng bộ; nắm chắc tình hình, không để xảy ra điểm nóng. Sau đại hội, đảng bộ xã cụ thể hóa các nghị quyết, lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Đức được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Đan Điền, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bình Điền: Dịch vụ là khâu đột phá trong quá trình phát triển kinh tế

Bà Phạm Thị Minh Huệ, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. (Ảnh: HÀN ĐĂNG)

Đến dự, chỉ đạo Đại hội Đại biểu xã Bình Điền có bà Phạm Thị Minh Huệ, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương); ông Hoàng Nhất Đông, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy; lãnh đạo qua các thời kỳ cùng 234 đại biểu đại diện 659 đảng viên của 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Hương Bình, Bình Thành và Bình Tiến, Nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế xã Bình Điền đạt được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt khoảng 13,5%; giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 890 tỷ đồng; đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 820,8 tỷ đồng; đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Bình Điền đã huy động được gần 70 tỷ đồng vốn xây dựng nông thôn mới; sửa chữa, xây dựng mới 20 nhà tạm cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Đời sống người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, nhiều hộ đã thoát nghèo từ các chính sách hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 1,13%...

Các lĩnh vực giáo dục phát triển toàn diện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng cao; công tác chăm lo người có công, các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… thực hiện tốt; ANQP, TTATXH được giữ vững…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Bình Điền đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm và 7 nhóm giải pháp. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân hằng năm 14 - 15%; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 120 - 125 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 10 - 12%; thu ngân sách Nhà nước tăng hàng năm từ 12 - 13%; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 90%; đến năm 2030 xã phấn đấu không còn hộ nghèo.

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ (thứ 4, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội. (Ảnh: HÀN ĐĂNG)

Biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Điền đạt được thời gian qua, nhất là những nổi bật trong từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch sinh thái, nông nghiệp..., UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ cho rằng, thời gian tới, Bình Điền cần xác định dịch vụ là khâu đột phá, mang tính chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế, là tiền đề để thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh tập trung đầu tư phát triển nhanh các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa, ẩm thực địa phương và phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương cần nhanh chóng đưa chợ Bình Điền trở thành trung tâm thương mại; thu hút đầu tư, lấp đầy cụm công nghiệp Bình Thành giai đoạn 1 để tiếp tục mở rộng giai đoạn 2. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và xem đây là động lực để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

“Cùng với phát triển kinh tế, Bình Điền cũng phải quan tâm phát triển toàn diện tất cả các lĩnh vực, đảm bảo bảo sự phát triển đồng đều giữa các vùng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xác lập và thực hiện quy hoạch kiến trúc không gian nông thôn phù hợp với quá trình đô thị hóa; xây dựng “thế trận lòng dân”, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, ANQP...”, bà Phạm Thị Minh Huệ nhấn mạnh.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Lê Nhật Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vinh Lộc quyết tâm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân (thứ 3, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vinh Lộc (Ảnh: Hữu Phúc)

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vinh Lộc có UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân.

Xã Vinh Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, Giang Hải. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế phục hồi sau đại dịch, mức tăng trưởng khá, các ngành, lĩnh vực có bước phát triển. Giá trị sản xuất tăng bình quân 12,6%/năm, quy mô nền kinh tế có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp; trong đó tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 40,7%; nông nghiệp chiếm 30,2%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 29,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu/người/năm, tốc độ tăng bình quân 7,6%/năm.

Dịch vụ phát triển đa dạng, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất và đời sống của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tổng doanh thu các ngành dịch vụ (theo giá hiện hành) đạt 773 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15%/năm. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng cao, đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất.

Mô hình nuôi tôm sú gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Vinh Lộc (Ảnh: Hữu Phúc)

Tại xã Vinh Lộc, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm đầu tư, đến nay, có 11/11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Công tác đào tạo nghề tiếp tục được chú trọng, đã đưa được 218 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảng bộ xã đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm, 5 nhóm giải pháp đột phá, gồm: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; tạo đột phá trong phát triển dịch vụ - du lịch, khai thác lợi thế của biển và đầm phá; trong phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chú trọng công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang xã Vinh Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân nhấn mạnh, về phát triển kinh tế, Vinh Lộc là địa phương vừa có biển, vừa có đầm phá, có nhiều di tích, cảnh quan thiên nhiên đẹp. Đặc biệt, có nhiều dự án du lịch lớn đã và đang triển khai ở tiếp giáp với xã Vinh Lộc như SBH Gloria Huế - Resort, hệ thống nghỉ dưỡng và sân golf Golden Sands Golf Resort (xã Phú Vang), dự án khu du lịch Lộc Bình (xã Phú Lộc). Ngoài ra, trên địa bàn xã còn 2 dự án lớn đang nghiên cứu triển khai nên chọn dịch vụ làm khâu đột phát trong nhiệm kỳ này là phù hợp. Tuy nhiên, dịch vụ ở đây không chỉ là dịch vụ du lịch mà phải quan tâm cả dịch vụ thương mại, dịch vụ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm cho sản xuất và dịch vụ phục vụ đời sống của Nhân dân.

Địa phương cũng cần quan tâm nhân rộng quy mô sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đây là nhiệm vụ phải được bàn bạc thấu đáo, có giải pháp cụ thể, có chính sách hỗ trợ…

Dịp này, đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 21 thành viên. Ông Nguyễn Trung Dương được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vinh Lộc.