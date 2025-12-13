Chuyển đất đá không đạt chuẩn ra khỏi Dự án đường ven sông Bồ

Đất lẫn đá phong hóa đã được đào và vận chuyển ra khỏi công trình

Như Huế ngày nay Online đã thông tin, thay vì dùng đất K95 - K98, đơn vị thi công đã dùng đất đá không đạt chuẩn để đắp nền ở 3 vị trí (từ cọc TD6 km0+655 đến cọc 14A km0+737 và từ cọc TD8 km0+810 đến cọc 14D km0+871), với tổng chiều dài khoảng 120m.

Từ phản ánh của người dân và báo chí, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (BQLDADTXDKV2) – chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra, tạm đình chỉ thi công và yêu cầu đơn vị thi công đào, vận chuyển toàn bộ số đất đá không đạt chuẩn ra khỏi công trình.

Sau khi bóc hết lớp đất đá không đạt chuẩn vào chiều 14/12, chủ đầu tư cũng đã yêu cầu đơn vị thi công cắm cọc, giăng dây nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

“Thời tiết nắng ráo, chúng tôi sẽ cho thi công trở lại, đồng thời siết chặt khâu kiểm tra chất lượng vật liệu san lấp để đắp nền đường. Nhà thầu phải sử dụng đất đúng tiêu chuẩn mới được thi công”, ông Hồ Hữu Phú – Phó Giám đốc phụ trách BQLDADTXDKV2 cho hay.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ đoạn qua địa phận P. Hương Trà và P. Kim Trà được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) phê duyệt vào tháng 10/2022, có chiều dài 7.550m, tổng mức đầu tư gần 117 tỷ đồng, do BQLDADTXDKV TX. Hương Trà, nay là BQLDADTXDKV2 làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, công trình phải sử dụng vật liệu san lấp là đất K95 - K98 để đắp nền đường nhằm đảm bảo độ đầm chặt theo quy chuẩn. Tuy nhiên, những ngày qua, nhà thầu lại sử dụng đất có lẫn lượng lớn đá phong hóa để đắp nền đường khiến nhiều người lo ngại công trình không đảm bảo chất lượng sau khi đưa vào sử dụng.