Giải pháp đột phá đưa Huế phát triển hiện đại, bền vững

Đại biểu Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng

Phát triển hạ tầng đồng bộ – nền tảng cho Huế bứt phá

Hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ công cộng đang được xem là điểm nghẽn lớn nhất trong hành trình phát triển của thành phố Huế. Tham gia tham luận tại Đại hội, đại biểu Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng có nhiều đề xuất đột phá. Theo đại biểu, hạ tầng đồng bộ chính là động lực quan trọng để Huế phát triển.

Đại biểu Lê Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều dự án quan trọng như hệ thống giao thông ven sông Hương, các tuyến đường vành đai, cầu vượt, khu tái định cư, chỉnh trang đô thị gắn với các không gian công cộng mới. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, hạ tầng Huế vẫn còn phân tán, thiếu tính kết nối, một số dự án lớn chậm tiến độ.

Giải pháp được đưa ra là cần huy động tối đa nguồn lực từ xã hội hóa, hợp tác công - tư, cùng với việc tăng cường phân cấp, phân quyền để thành phố chủ động hơn trong triển khai. Trong giai đoạn tới, ưu tiên sẽ là nâng cấp sân bay Phú Bài, mở rộng cảng Chân Mây, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, đồng thời chỉnh trang đô thị gắn với không gian di sản.

Đại biểu Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: Đầu tư hạ tầng không chỉ nhằm cải thiện diện mạo đô thị mà còn trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút doanh nghiệp, du khách, tạo thêm nhiều việc làm và đóng góp ngân sách. Nếu được triển khai đồng bộ, Huế sẽ có đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Huế

Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Nguồn nhân lực, đặc biệt là lớp trẻ, được xác định là một trong những trụ cột cho sự phát triển bền vững của thành phố Huế. Tham luận của đại biểu Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Huế tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thu hút, giữ chân nhân lực trẻ có trình độ, kỹ năng, tâm huyết gắn bó lâu dài với quê hương.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hoài cho rằng, Huế là trung tâm giáo dục – đào tạo lớn của miền Trung, mỗi năm có hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng “chảy máu chất xám” vẫn diễn ra khi nhiều sinh viên giỏi lựa chọn lập nghiệp tại các thành phố lớn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết, vừa phải nâng cao chất lượng đào tạo tại chỗ, vừa tạo môi trường việc làm hấp dẫn để giữ chân nhân lực.

Giải pháp được đại biểu Nguyễn Thanh Hoài đề xuất gồm: Tăng cường liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - chính quyền trong đào tạo và sử dụng lao động; xây dựng các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển kỹ năng số, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp cho thanh niên. Cùng với đó, thành phố cần có cơ chế hỗ trợ tài chính, nhà ở, khởi nghiệp, khuyến khích sinh viên giỏi, lao động trẻ gắn bó lâu dài.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hoài, nếu tận dụng tốt nguồn nhân lực trẻ, Huế không chỉ có đội ngũ lao động chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghệ thông tin, y tế, du lịch, mà còn hình thành lớp thanh niên tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, góp phần đưa Huế phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Đại biểu Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch

Khai thác thế mạnh đô thị di sản để bứt phá du lịch – dịch vụ

Huế sở hữu nguồn tài nguyên vô giá: 8 di sản UNESCO, hàng trăm lễ hội, ẩm thực đặc sắc với gần 1.700 món ăn, hệ thống làng nghề phong phú và cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Đây là nền tảng để Huế phát triển du lịch – dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tham luận của đại biểu Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch tại Đại hội đã đưa ra nhiều định hướng chiến lược cho giai đoạn tới.

Đại biểu Trần Thị Hoài Trâm cho biết, những năm gần đây, du lịch Huế đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với Festival Huế bốn mùa, không gian đi bộ ven sông Hương, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Lượng khách năm 2024 đạt gần 4 triệu lượt, trong đó có 1,4 triệu khách quốc tế, doanh thu gần 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hạn chế vẫn còn: Sản phẩm chưa khác biệt, thiếu dự án tầm cỡ, hạ tầng chưa đồng bộ, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách còn thấp.

Để bứt phá, đại biểu Trần Thị Hoài Trâm thông tin, Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 10 -12 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm gần một nửa; doanh thu khoảng 30.000 tỷ đồng. Giải pháp trọng tâm là: phát triển sản phẩm đặc thù (du lịch di sản, ẩm thực, tâm linh, y tế, chăm sóc sức khỏe), nâng cấp hạ tầng (sân bay, cảng biển, khu nghỉ dưỡng), thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá, xây dựng thương hiệu “Kinh đô ẩm thực”, “Thành phố Festival”, “Xứ sở Hoàng Mai”...

Đại biểu Trần Thị Hoài Trâm khẳng định: phát triển du lịch không chỉ đem lại nguồn thu lớn mà còn lan tỏa hình ảnh Huế - thành phố xanh, thông minh, thân thiện, xứng tầm trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á.

Đại biểu Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài

Tổ chức Đảng trong khu công nghiệp là hạt nhân

Phường Phú Bài - địa bàn có Khu công nghiệp Phú Bài, nơi thu hút hàng chục nghìn lao động, đại biểu Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài đã chia sẻ tham luận quan trọng tại Đại hội về việc phát huy vai trò tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Đây được xem là yếu tố then chốt để vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đại biểu Lê Văn Cường đề xuất nhiều giải pháp: Phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp, đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn, xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, phát huy vai trò công đoàn, đoàn thanh niên; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đảng viên, xây dựng phong trào “Doanh nghiệp xanh - công nhân hạnh phúc”.

Theo đại biểu Lê Văn Cường, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp không chỉ giữ vai trò chính trị mà còn trực tiếp tạo động lực sản xuất, là cầu nối gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp và người lao động. Đây chính là “hạt nhân lãnh đạo”, đưa Khu công nghiệp Phú Bài nói riêng và thành phố Huế nói chung phát triển bền vững trong thời gian tới.