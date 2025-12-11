Đại biểu Quốc hội: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là kỳ họp đặc biệt

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hôm nay (11/12), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên bế mạc, với dấu ấn đặc biệt khi có thời gian họp dài nhất, khối lượng công việc lớn chưa từng có.

Chia sẻ bên lề kỳ họp sáng nay, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (đoàn Hà Nội) cho hay bà có nhiều cảm xúc vì đây là nhiệm kỳ đầu tiên bà tham gia Quốc hội.

Nhận định đây là kỳ họp Quốc hội đặc biệt với thời lượng dài, khối lượng công việc lớn, bà Mai cho hay tất cả các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đã hết sức nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là sự nỗ lực của các cơ quan soạn thảo luật, các ủy ban của Quốc hội, sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội.

Cũng theo bà Mai, mỗi đại biểu Quốc hội, dù có tái cử hay không, đều rất tự hào khi được đại diện cho cử tri và Nhân dân, mang tiếng nói và hơi thở cuộc sống thực tiễn vào nghị trường, đóng góp vào công cuộc xây dựng thể chế, không những phải phải triển kiến tạo mà còn phải giải quyết được các điểm nghẽn thực tiễn – những vấn đề ngày càng gia tăng áp lực. “Chúng tôi nhận thức sâu sắc đây vừa là trách nhiệm lớn lao vừa là niềm vinh dự của đại biểu Quốc hội khóa XV,” đại biểu Phạm Thị Thanh Mai nói.

Với đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị), kỳ họp thứ 10 cũng là một kỳ họp rất nhiều ấn tượng và cảm xúc. Giống như đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, đây cũng là khóa Quốc hội đầu tiên của đại biểu Nguyễn Minh Tâm.

Nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới bước chân vào nghị trường, đại biểu Nguyễn Minh Tâm cho hay khi đó bà rất hồi hộp và bỡ ngỡ xen lẫn lo lắng, không biết với khối lượng công việc và trách nhiệm lớn của một đại biểu Quốc hội bản thân sẽ phải làm thế nào cho thật tốt, nhất là khi bà có chuyên ngành về luật nhưng các vấn đề thảo luận ở Quốc hội bao trùm tất cả mọi lĩnh vực.

“Kỷ niệm tôi nhớ nhất là buổi đầu tiên thảo luận tổ về kinh tế xã hội. Dù đã đọc tài liệu tờ trình, báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan liên quan, tôi vẫn chưa hình dung được phải bắt đầu tham gia vào nội dung gì vì kinh tế xã hội bao hàm rất nhiều lĩnh vực. Lắng nghe các đại biểu phát biểu, tôi mới hiểu thêm trong nội dung này còn bao hàm cả an ninh, quốc phòng chứ không chỉ là kinh tế và xã hội,” đại biểu Nguyễn Minh Tâm nói.

Tuy nhiên, những ngày bỡ ngỡ đó của các tân đại biểu Quốc hội như bà Tâm đã nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ. “Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho các đại biểu, giúp chúng tôi tiếp cận được nhiều góc độ khác nhau, cho chúng tôi có them kỹ năng khi nghiên cứu, kỹ năng nghị trường, giúp chúng tôi tự tin khi đứng trước nghị trường để nói lên ý kiến về những vấn đề mà mình tham gia,” đại biểu Nguyễn Minh Tâm chia sẻ.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Quốc hội là môi trường lý tưởng để nâng cao năng lực, trình độ. Với hàng trăm đại biểu, mỗi đại biểu am hiểu một số lĩnh vực khác nhau. Thông qua phát biểu của các đại biểu, bà đã lắng nghe và học hỏi được rất nhiều.

Cùng chia sẻ này, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (đoàn Thành phố Huế) cho hay hành trình phát triển của một đại biểu Quốc hội không phải con đường tuyến tính, mà là quá trình tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao phẩm chất công vụ.

Giống như đại biểu Minh Tâm, trong những ngày đầu làm đại biểu Quốc hội, khó khăn lớn nhất với bà là không biết bắt đầu từ đâu. Dù đã được đào tạo bài bản nhưng kiến thức chuyên ngành không đủ bao trùm nhiệm vụ lập pháp.

“Tôi bắt đầu bằng việc nghiên cứu lịch sử Quốc hội, chức năng-nhiệm vụ-quyền hạn, phương thức xây dựng luật. Ban đầu tập trung vào các luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiên cứu từng điều khoản, đối chiếu với thẩm định của ngành tư pháp và báo cáo thẩm tra của Quốc hội. Sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác, dần hình thành góc nhìn tổng thể như một bàn cờ, hiểu từng điều khoản và mối liên hệ giữa chúng, phân tích điểm mạnh-yếu, điểm nghẽn và đặc thù để đề xuất chính sách phù hợp,” đại biểu Nguyễn Thị Sửu nói.

Theo bà Sửu, mỗi dự thảo luật là một bài kiểm tra năng lực: đọc, hiểu, phân tích, phản biện. Đại biểu cần tiếp xúc thực tiễn sâu, có mạng lưới thông tin rộng, lắng nghe từ nhiều nguồn: cử tri, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các nhóm yếu thế. Chỉ khi thấu hiểu kỳ vọng và khó khăn của người dân, đại biểu mới có thể đưa tiếng nói thực chất vào nghị trường.

Theo đó, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng ba năng lực cốt lõi cần thiết của một đại biểu Quốc hội là là năng lực lập pháp, năng lực giám sát và năng lực phản biện chính sách. Cùng với đó là phẩm chất chính trị và đạo đức: liêm chính, khách quan, tư duy độc lập. Đại biểu cần duy trì tinh thần học tập suốt đời vì đời sống pháp lý luôn vận động, nhiều vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và quốc tế. Việc học phải dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiến pháp và pháp luật hiện hành, gắn với thực tiễn Việt Nam./.