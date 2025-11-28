Mở bán nhà ở xã hội thuộc Dự án NOXH tại Khu đất ký hiệu XH1, Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, P. Mỹ Thượng, TP Huế

1. Tên dự án: Dự án nhà ở xã hội tại Khu đất ký hiệu XH1, Khu C – Đô thị mới An Vân Dương - Tên giao dịch thương mại: Dự án Kinetic Living.

2. Tên Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng.

Địa chỉ liên lạc: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng. Địa chỉ: Nhà 36 Kiệt 15 Tố Hữu, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam.

3. Địa điểm xây dựng Dự án: Lô XH1, thuộc Khu C, Đô thị mới An Vân Dương, phường Mỹ Thượng, Thành phố Huế

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

- Dự án bao gồm 47 căn nhà ở thương mại thấp tầng và 05 tòa chung cư nhà ở xã hội (G1, G2, G3, G4, G5) cao 9 tầng.

- Tổng diện tích đất dự án đầu tư xây dựng khoảng 31.847m2. Bao gồm:

+ Khu đất nhà ở thương mại thấp tầng: Diện tích đất 5.954,5m2, bao gồm 47 căn nhà ở thấp tầng có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 16.035,91m2.

+ Khu đất nhà ở xã hội cao tầng: Diện tích 25.098m2, bao gồm 05 tòa chung cư cao 9 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 66.660m2.

+ Đất xây dựng đường giao thông hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 794,50m2, trong đó diện tích đất đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật là 474,50m2 và diện tích đất cây xanh là 320,00m2.

5. Tiến độ thực hiện Dự án: Từ Quý I/2025 đến Quý II/2029, trong đó:

- Hạ tầng kỹ thuật tổng thể: Từ Quý I/2025 đến Quý I/2026

- Công trình nhà ở TM thấp tầng và chung cư cao tầng NOXH: Từ Quý III/2025 đến Quý II/2029

6. Số lượng, diện tích, giá bán bình quân tạm tính của căn hộ nhà ở xã hội:

- Số lượng căn hộ nhà ở xã hội để bán: 720 căn

- Diện tích căn hộ: Từ 52,84m2 đến 70m2

- Giá bán bình quân tạm tính cho căn hộ NOXH của dự án: 14.980.282 đồng/m2 sàn căn hộ (đã bao gồm VAT và chưa có KPBT)

7. Thời gian và hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

7.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp Chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH Đợt 1 (trực tiếp và trực tuyến): Từ ngày 2/1/2026 đến hết ngày 2/2/2026 (trừ ngày Chủ nhật và ngày lễ). Giờ làm việc: 08h00 - 12h00 (buổi sáng), 13h30-17h30 (buổi chiều).

- Sau thời gian hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH Đợt 1 (2/2/2026) nếu số lượng hồ sơ đăng ký mua NOXH nhỏ hơn số lượng căn hộ mở bán, CĐT sẽ thực hiện thông báo thời gian tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH các Đợt tiếp theo.

7.2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng. Địa chỉ: Nhà 36 Kiệt 15 Tố Hữu, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế. SĐT: 090 413 8889.

- Khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến tại website: https://kinetic-living.com.vn/

- Khách hàng cần giải đáp và hướng dẫn liên hệ tại Hotline: 088 643 1199 hoặc 090 413 8889.

8. Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng (Khoản 1 Điều 76 Luật Nhà ở).

- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (Khoản 4 Điều 76 Luật Nhà ở).

- Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (Khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở).

- Công nhân, người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp (Khoản 6 Điều 76 Luật Nhà ở).

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác (Khoản 7 Điều 76 Luật Nhà ở).

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức (Khoản 8 Điều 76 Luật Nhà ở).

- Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 125 của Luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định (Khoản 9 Điều 76 Luật Nhà ở).

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của Pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (Khoản 10 Điều 76 Luật Nhà ở).

9. Điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội

- Điều kiện về nhà ở:

+ Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại Thành phố Huế;

+ Hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại thành phố Huế nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người;

+ Đối với trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc, thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

· Nhà ở thuộc sở hữu của mình nằm ngoài phạm vi bán kính 20 km tính từ địa điểm làm việc và ngoài phạm vi bán kính 10 km tính từ Dự án nhà ở xã hội. Khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc;

· Dự án nhà ở xã hội được chọn không thuộc cùng một đơn vị hành chính cấp xã (sau sáp nhập) với nhà ở thuộc sở hữu của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

· Vị trí nhà ở, địa điểm làm việc, nhà ở xã hội được xác định khoảng cách dựa trên tuyến đường ngắn nhất từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến nơi làm việc bằng phương tiện thông dụng (xe gắn máy) trên nền tảng số Google Maps.

- Điều kiện về thu nhập:

+ Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực hiện không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

+ Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

+ Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

10. Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại:

- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội.

- Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Nhà ở.

- Thông tư số 56/2024/TТ-BСА ngày 5/11/2024 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Nhà ở trong Công an nhân dân.

- Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11/11/2024 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Nhà ở trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nhà ở xã hội.

- Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số Điều của Luật Nhà ở.

- Văn bản số 5874/SXD-QLN&TTBĐS ngày 20/11/2025 v/v hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua Nhà ở xã hội cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về Nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Huế.

11. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Sau khi hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án, Chủ đầu tư thực hiện xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định về đối tượng, điều kiện theo quy định của Pháp luật để lập Danh sách đối tượng được mua nhà ở xã hội thuộc dự án và gửi Danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội về Sở Xây dựng Thành phố Huế để tổ chức kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP:

- Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

- Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm (trực tiếp hoặc trực tuyến) do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án được phê duyệt tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

- Trường hợp dự án có đối tượng ưu tiên theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 của Luật Nhà ở thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định. Số lượng căn hộ (căn nhà) dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 05 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ (căn nhà) nhà ở xã hội của dự án. Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của Danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng cung cấp các thông tin liên quan đến Dự án NOXH tại Khu đất ký hiệu XH1, Khu C – Đô thị mới An Vân Dương để Sở Xây dựng Thành phố Huế thực hiện công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Thành phố Huế.