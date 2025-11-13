Lễ hội đua ghe của người dân Huế. Ảnh: Đình Hoàng

Tôi cũng như đông đảo Nhân dân đặc biệt ấn tượng và đồng tình với các chính sách nhân văn, thiết thực như miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân; đầu tư xây dựng hệ thống trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đây là những quyết sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ tương lai, nhất là ở vùng còn nhiều khó khăn.

Dự thảo Báo cáo Chính trị đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng sau 40 năm đổi mới. Trong đó, bài học mà tôi quan tâm nhất là việc quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc”; phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân; kiên trì phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”.

Theo tôi, bất kỳ vấn đề gì, dù khó đến đâu, nếu có sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân thì việc khó sẽ thành dễ, và ngược lại. Đây là mấu chốt để giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong toàn xã hội.

Điều mà tôi cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP. Huế đặc biệt quan tâm, kỳ vọng là dự thảo Báo cáo Chính trị cần cụ thể hóa khát vọng phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh “khát vọng phát triển bền vững, có bản sắc, văn hóa, con người Huế” - giá trị lớn và là mục tiêu xuyên suốt trong tiến trình phát triển của địa phương cũng như của cả nước.

Khát vọng đó không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải được chuyển hóa thành những trụ cột chiến lược, những nhiệm vụ và giải pháp khả thi, phù hợp với đặc thù của Huế. Là đô thị di sản và thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang mở rộng quy mô, vì vậy phát triển kinh tế phải gắn liền với gìn giữ bản sắc văn hóa; tuyệt đối không đánh đổi môi trường, không hy sinh giá trị di sản để đổi lấy tăng trưởng ngắn hạn. Văn kiện cần xác định rõ mô hình tăng trưởng của Huế trong giai đoạn mới: Kinh tế xanh - kinh tế di sản - kinh tế tri thức là động lực trọng tâm.

“Bản sắc, văn hóa, con người Huế” đồng nghĩa với việc lấy văn hóa làm nền tảng phát triển, đó vừa là điểm khác biệt, vừa là lợi thế cạnh tranh đặc thù của Huế. Do đó, dự thảo cần làm rõ các phương hướng lớn như: Phát huy hệ thống di sản vật thể và phi vật thể; xây dựng môi trường văn hóa Huế văn minh, thanh lịch; phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bản sắc Cố đô; chú trọng xây dựng con người Huế thời kỳ mới, năng động, sáng tạo nhưng vẫn giàu bản lĩnh, đậm tính truyền thống và chiều sâu văn hóa.

Cụ thể hóa khát vọng phát triển cũng có nghĩa là phải xác định rõ các chỉ tiêu, động lực và giải pháp mang tính đột phá; đồng thời làm nổi bật vai trò của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và sự vào cuộc của toàn xã hội. Khát vọng ấy không chỉ là mong muốn, mà phải trở thành cam kết chính trị của Đảng bộ TP. Huế; trở thành hành động của chính quyền các cấp; và quan trọng hơn, trở thành niềm tin, ý chí của mỗi người dân Huế cũng như người dân cả nước trong hành trình xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa lớn của Việt Nam, một đô thị di sản xanh - hiện đại - bền vững.