Lãnh đạo toàn diện, điều hành linh hoạt, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu năm 2025

Toàn cảnh hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị.

KTXH tiếp tục tăng trưởng ổn định

Từ đầu năm đến nay, KTXH thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt ở các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp và thương mại. Lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 5,388 triệu lượt, tăng 65,6% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt hơn 10.700 tỷ đồng, tăng 60,7%, tiếp tục khẳng định vai trò động lực phục hồi và phát triển kinh tế đô thị.

Hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì ổn định, đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội 10 tháng đạt 54.581 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 15,8%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt 11.800 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán giao. Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với 41 dự án mới, 23 dự án điều chỉnh, tổng vốn đăng ký 31.496 tỷ đồng; trong đó có 9 dự án FDI, vốn đăng ký 32 triệu USD.

Ngành công nghiệp thành phố duy trì tăng trưởng ổn định

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cho biết, trong các tháng cuối năm, toàn hệ thống chính trị sẽ khẩn trương, quyết liệt ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn. Đồng thời, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các chương trình hành động cụ thể; tiếp tục bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

“Thành phố cũng rà soát, đôn đốc tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đề án, dự án, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2025”, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định nhấn mạnh.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn

Tham gia góp ý tại hội nghị về tình hình phát triển KTXH 10 tháng và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, tại Khu công nghiệp Phú Bài, khu vực có địa hình đồi núi được san lấp phục vụ phát triển công nghiệp đã làm tác động đến dòng chảy, ảnh hưởng đời sống dân cư xung quanh, nên cần có giải pháp trong thời gian đến. Bên cạnh đó, về đầu tư công cần xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Du lịch Huế năm 2025 tăng trưởng mạnh (Ảnh minh họa. Trong ảnh, khách quốc tế tham quan Đại Nội)

UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong các tháng cuối năm, thành phố tập trung tổ chức các hoạt động cao điểm, đặc biệt là lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia, phấn đấu đón 6 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025. Thành phố đang xúc tiến mở các đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore nhằm mở rộng thị trường khách; tuy nhiên, còn gặp khó khăn về cơ chế, chính sách và việc bố trí slot bay của đối tác. Trong thời gian đến sẽ chủ động tháo gỡ, hướng đến khai thác các chuyến bay mới trong năm 2026.

Về khoa học - công nghệ và hạ tầng thông tin, qua đợt mưa lũ vừa qua, chỉ có nhà mạng Viettel đảm bảo thông tin liên lạc, các mạng khác bị gián đoạn. Thành phố sẽ làm việc với các đơn vị viễn thông để nâng cấp hạ tầng, bảo đảm kết nối trong tình huống khẩn cấp như thiên tai, bão lũ. Đối với giáo dục, ngoài một số vùng còn ngập như Hóa Châu, Quảng Điền, hầu hết học sinh toàn thành phố sẽ trở lại trường học từ ngày 3/11.

UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân đề nghị quá trình quy hoạch đô thị cần tính đến hiệu quả lâu dài của các giải pháp chống ngập úng, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho khơi thông hệ thống cống rãnh, kênh mương để đảm bảo lưu thoát nước. Đợt lũ cuối tháng 10 vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp và dịch vụ, vì vậy thành phố cần có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân và đánh giá lại tác động của thiên tai đến tăng trưởng KTXH.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (thứ 2 bên trái sang) kiểm tra vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hương Trà

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham gia góp ý cho Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XVII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng bộ giải pháp, đảm bảo tiến độ công việc

Kết luận tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, đối với quy hoạch và phát triển KTXH, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ; chủ động xây dựng lại kịch bản tăng trưởng phù hợp trong bối cảnh nông nghiệp và dịch vụ bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ vừa qua. Trên cơ sở đó, tiếp tục điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp phục hồi sản xuất, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp, duy trì ổn định đời sống Nhân dân.

Về công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ công chức cấp xã, các hội đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Trường hợp bố trí chưa hợp lý cần kịp thời điều chỉnh, sắp xếp lại cho đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kết luận tại hội nghị

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng 5 trường học tại khu vực biên giới, Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy sớm triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Chương trình hành động để đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Về công tác xây dựng Đảng, yêu cầu rà soát toàn diện chỉ tiêu kết nạp đảng viên, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng UVTV phụ trách địa bàn và từng tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Về công tác ứng phó bão, lũ, thiên tai, Thường trực Thành ủy đã yêu cầu UBND thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện các mặt được, chưa được, để từ đó đề ra giải pháp căn cơ, đồng bộ, lâu dài cho thời gian tới.

“Về quy chế làm việc, cần tuân thủ đúng quy chế mẫu của Ban Bí thư, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo toàn diện, thống nhất, trực tiếp trên các lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực nội chính, bảo vệ chính trị nội bộ phải được tăng cường và thực hiện trực tiếp; còn lĩnh vực KTXH cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cá nhân và tập thể. Đối với Chương trình hành động phải cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu.