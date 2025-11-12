  • Huế ngày nay Online
Đánh giá kết quả lãnh chỉ đạo từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

HNN.VN - Sáng 14/11, Đảng ủy phường An Cựu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ hai (mở rộng), nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Cựu lần thứ hai (mở rộng), nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo UBND phường duy trì ổn định và phát triển các ngành kinh tế chủ lực, đặc biệt là thương mại - dịch vụ và kinh tế hộ gia đình; khai thác lợi thế khu vực có Làng Đại học Huế để mở rộng hoạt động dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Tổng thu ngân sách ước đạt 181,55 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh, phường đã giải quyết hơn 225 hồ sơ đăng ký kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát các dự án trên địa bàn được triển khai thường xuyên. Nhiều tồn tại được kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu nhà thầu bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Phường cũng đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực trọng điểm để phục vụ quản lý đô thị và ứng phó mùa mưa bão. Trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, 4.817 hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận và giải quyết, với tỷ lệ đúng hạn đạt 97% và 100% hồ sơ được số hóa, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030; nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân; tăng cường phát triển đảng viên mới; triển khai nghiêm túc Chỉ thị 46-CT/TW về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, thu - chi ngân sách; giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy...

Hội nghị cũng xem xét và thông qua các nội dung quan trọng gồm: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025; dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ phường cùng ba dự thảo Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường giai đoạn 2025 - 2030.

MINH HIỀN
Đảng uỷphường An Cựuhội nghịmở rộnglần thứ 2
