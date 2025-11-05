Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sau hai ngày làm việc, Hội nghị đã quyết định nhiều nội dung quan trọng: Thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV và nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15 sắp tới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân; khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét, hoàn chỉnh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao các nội dung dự kiến chương trình Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội, báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo: kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; báo cáo những công việc Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 14.

Hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị cũng thống nhất đánh giá điểm sáng nhất, đột phá nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức lại địa giới hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã làm việc tận tâm, nhiệt huyết, thẳng thắn, trung thực với tinh thần trách nhiệm cao.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phân định thẩm quyền liên thông giữa 3 cấp cho từng lĩnh vực, xóa chồng lấn, không bỏ trống nhiệm vụ. Phân cấp phải đi kèm kiểm soát; chuyển mạnh sang hậu kiểm; tổ chức kiểm toán nội bộ ở tỉnh, xã. Tài chính công được phân bổ theo kết quả, theo đặc điểm riêng của địa phương.

Các địa phương sớm xác định vị trí việc làm, khoán sản phẩm; đào tạo bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị dữ liệu. Tổ chức một cửa liên thông số; xóa cơ chế “xin-cho”, tăng trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng dữ liệu dùng chung, kết nối dân cư-đất đai-an sinh-doanh nghiệp; cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương.

Tổng Bí thư nêu rõ, nguyên tắc xuyên suốt là “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm”, “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, “Vì nhân dân phục vụ”, “Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ”.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, nhất là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện để mô hình chính quyền 3 cấp, đặc biệt quan tâm tới 2 cấp chính quyền địa phương, bảo đảm hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả, vươn tới những mục tiêu mà Đảng đã đặt ra, trong đó có 3 mục tiêu trọng yếu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, trong khi có rất nhiều công việc phải làm, nhiều chỉ tiêu công tác phải hoàn thành trong những tháng cuối năm, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc của đơn vị, địa phương mình, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp; khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XIII để góp phần cho thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư lưu ý, cơn bão số 13 có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực miền trung-Tây Nguyên trong ngày hôm nay, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trở về địa phương khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ theo tinh thần “Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân”; triển khai phương án 4 tại chỗ để cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả của cơn bão; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính... chủ động hỗ trợ nhân dân ở các địa phương vùng bị ảnh hưởng thiên tai.