Đảng ủy UBND thành phố tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Khoảng 400 cán bộ làm công tác xây dựng Đảng tham gia hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng; đồng thời triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và của Thành ủy liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo và dân vận, công tác đảng viên, thi đua - khen thưởng trong Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tài chính Đảng, lưu trữ và số hóa tài liệu, cũng như hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng.

Các học viên được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề trọng tâm, thiết thực như: ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành tác nghiệp cơ quan Đảng; nghiệp vụ văn phòng cấp ủy; nghiệp vụ tài chính Đảng; công tác đảng viên và công tác cán bộ cấp ủy; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; một số vấn đề về công tác tư tưởng, tuyên giáo và dân vận trong điều kiện hiện nay; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được phổ biến những nội dung mang tính thực tiễn cao, gắn với yêu cầu công tác tại cơ sở như Quy định số 296-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các nội dung trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Đinh Thị Như Hiền nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp tác động đến chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Đinh Thị Như Hiền yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và của Thành ủy; chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, khoa học trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước chuẩn hóa, số hóa quy trình công tác Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở.