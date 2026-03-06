Đồng hành phát huy quyền năng kinh tế của phụ nữ Huế

Kết nối sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Huế. Trong ảnh, bà Trần Thị Kim Loan thứ 3 từ phải sang. Ảnh: Hội LHPN thành phố cung cấp

Xung quanh về khái niệm quyền năng kinh tế của phụ nữ, bà Trần Thị Kim Loan cho biết:

Quyền năng kinh tế không chỉ là việc phụ nữ có thu nhập, mà là khả năng tiếp cận, kiểm soát và sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế; được tham gia và quyết định trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh; được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng. Khi phụ nữ có quyền năng kinh tế, họ tự tin hơn, có tiếng nói trong gia đình và xã hội, góp phầnS giảm nghèo bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới. Ở tầm vĩ mô, phụ nữ tham gia sâu hơn vào khu vực kinh tế tư nhân sẽ tạo thêm việc làm, gia tăng giá trị sản xuất và đóng góp cho ngân sách địa phương.

Thực hiện quyền năng kinh tế, phụ nữ Huế gặp những trở ngại nào, thưa bà?

Trước hết là định kiến giới và gánh nặng trách nhiệm gia đình khiến không ít phụ nữ khó dành trọn thời gian, tâm sức cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tại Huế, đa phần mô hình kinh doanh của phụ nữ còn ở quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình; khả năng quản trị, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường còn hạn chế. Việc tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn chưa thật sự thuận lợi.

Đặc biệt, yêu cầu mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, áp dụng các tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG), tham gia chuỗi giá trị toàn cầu… đang đặt ra áp lực lớn. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ sẽ khó bắt kịp xu thế. Các nhóm phụ nữ yếu thế như phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, phụ nữ hồi hương sau lao động nước ngoài… càng gặp nhiều khó khăn hơn do thiếu kỹ năng, thiếu thông tin và nguồn lực.

Các cấp hội phụ nữ ở thành phố Huế đã làm gì để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ địa phương?

Phụ nữ Huế đang tích cực phát huy quyền năng kinh tế thông qua các mô hình kinh tế tập thể, khởi nghiệp và dịch vụ, đặc biệt gắn liền với du lịch, văn hóa đặc trưng.

Một trong những “đòn bẩy” để thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp là nguồn vốn. Hội LHPN thành phố là một trong các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác ủy thác đạt trên 2.815 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi, qua đó đã tạo cơ hội cho hàng trăm ngàn lượt hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay này. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển duy trì nguồn vốn hơn 10 tỷ hỗ trợ cho hàng trăm chị vay vốn, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp. Triển khai các mô hình tiết kiệm tự nguyện tại cộng đồng để giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo, phát triển sinh kế cùng nhau hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”.

Để đáp ứng thời đại công nghệ số, các cấp hội LHPN đẩy mạnh tập huấn kỹ năng quản lý tài chính, sử dụng mạng xã hội để kinh doanh và phát triển các mô hình, giúp chị em phụ nữ nâng cao thu nhập bền vững. Hướng dẫn phụ nữ thực hiện ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử, quản trị và sử dụng mạng xã hội để giới thiệu, bán các sản phẩm đặc trưng của Huế.

Với Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415) thì sẽ như thế nào, thưa bà?

Hiện nay, thành phố tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415) với mục tiêu cao hơn: Đến năm 2030, 80% hội viên phụ nữ được tuyên truyền về chính sách phát triển kinh tế; 90% cán bộ hội chuyên trách được nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp. Phấn đấu tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2030 và 35% vào năm 2035. Hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận tín dụng ưu đãi và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Đề án 2415 không chỉ nằm ở sự hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, sáng tạo, mà còn góp phần trực tiếp thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh tế của địa phương.

Từ thực tiễn triển khai, những bài học kinh nghiệm và những mục tiêu hướng tới trong việc thực hiện quyền năng kinh tế của phụ nữ ở Huế là gì?

Trước hết, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các sở, ngành là yếu tố then chốt. Thứ hai, hỗ trợ phụ nữ phải lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm, tránh dàn trải. Mỗi nhóm đối tượng cần giải pháp riêng, đặc biệt là phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận cơ hội công bằng trong khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Thứ ba, cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, trong đó phụ nữ không chỉ được đào tạo mà còn được tư vấn, cố vấn, kết nối thị trường và tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp, đặc biệt là tín dụng xanh, hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, nhằm đồng hành hiệu quả cùng phụ nữ khởi nghiệp.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng hành của các ngành và nỗ lực vươn lên của mỗi phụ nữ, Huế đang từng bước xây dựng môi trường khởi nghiệp bao trùm, nơi phụ nữ được trao quyền, được tin tưởng và được tạo điều kiện để phát huy tối đa tiềm năng của mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!