"Dọn nhà 3 sạch" cùng hội viên phụ nữ

Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày của mỗi gia đình và nhu cầu thực tế của xã hội hiện nay.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương LHPN Việt Nam phát động và triển khai trong nhiều năm qua đã trở thành phong trào sâu rộng, mang đậm dấu ấn và “thương hiệu” của Hội. Cuộc vận động đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội, đông đảo hội viên, phụ nữ, qua đó đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các tiêu chí của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cũng như xây dựng đô thị văn minh.

Mô hình dịch vụ gia đình “Dọn nhà 3 sạch” được xây dựng trên nguyên tắc rất căn bản nhưng vô cùng thiết thực: Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ. Đây không chỉ đơn thuần là việc làm sạch không gian sống, mà còn hướng tới tạo lập môi trường sống lành mạnh, an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình, phù hợp với tiêu chí xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đặc biệt tại các đô thị như thành phố Huế, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng và nhịp sống đô thị, nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn dẹp, giúp việc gia đình ngày càng gia tăng, tạo nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ. Điều này đặt ra yêu cầu người lao động không chỉ cần sự chăm chỉ, mà còn phải được trang bị kỹ năng nghề, kiến thức về vệ sinh môi trường, sử dụng hóa chất an toàn và bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như cho gia đình sử dụng dịch vụ.

Lớp tập huấn là dịp để các hội viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau; nâng cao kiến thức, kỹ năng khi tham gia thị trường lao động; từng bước biến những công việc trước đây chưa được trả công thành công việc có thu nhập; hình thành, kết nối các tổ/nhóm cung cấp dịch vụ dọn nhà, tạo sinh kế bền vững ngay tại địa bàn cư trú.

Qua đó, chương trình góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ dọn nhà, đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời mở ra thêm cơ hội việc làm cho phụ nữ.

Thông qua buổi tập huấn, chị em cũng có thêm thông tin về các dịch vụ chăm sóc gia đình, cơ hội kết nối việc làm với các đơn vị, doanh nghiệp chuyên nghiệp tại TP. Huế. Từ những nền tảng ban đầu này, mô hình “Dọn nhà 3 sạch” sẽ tiếp tục được hình thành, phát triển và nhân rộng trong các cấp Hội trên địa bàn thành phố.