Chung kết cuộc thi tranh biện tiếng Anh dành cho học sinh THCS

Học sinh tự tin tranh biện bằng tiếng Anh

Cuộc thi tranh biện tiếng Anh gồm 2 vòng thi: sơ loại và chung kết. Từ 115 đội thi với 345 học sinh tham gia ở vòng sơ loại, Ban tổ chức đã lựa chọn 11 đội xuất sắc với 33 học sinh bước vào vòng chung kết.

Các đội thi được chia thành 2 nhánh đấu, bắt thăm thành từng cặp thi đấu loại trực tiếp. Một đội tranh biện theo hướng ủng hộ và đội còn lại theo hướng phản biện nội dung được bắt thăm.

Với các chủ đề gần gũi với học sinh liên quan đến học tập, mối quan hệ gia đình, bạn bè, ứng xử trong cuộc sống, mối quan tâm về văn hóa, môi trường… các đội đã thể hiện khả năng lập luận, phản biện và trình bày bằng tiếng Anh một cách tự tin, thuyết phục.

Trao giải cho đội đoạt giải Nhất

Thông qua các phần tranh biện, học sinh không chỉ vận dụng kiến thức ngoại ngữ mà còn thể hiện góc nhìn đa chiều trước những vấn đề của đời sống, qua đó góp phần lan tỏa niềm yêu thích học ngoại ngữ trong nhà trường.

Trong kỷ nguyên số và xu thế hội nhập toàn cầu, việc dạy ngoại ngữ trong nhà trường được chuyển từ học giỏi ngoại ngữ lên sử dụng giỏi ngoại ngữ vào việc học tập các môn học và phục vụ công việc. Học sinh cần thành thạo trong việc sử dụng ngoại ngữ kết hợp khả năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh để bảo vệ quan điểm cá nhân trước những vấn đề thực tiễn của xã hội.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 11 giải cho các đội thi, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Hai giải Nhất thuộc 2 nhánh đấu đều thuộc về các đội thi của Trường THCS Nguyễn Tri Phương.