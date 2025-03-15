Đỏ trời hoa gạo

Người ta bảo, tháng Ba là tháng của hoa gạo, của cuối xuân và khi hoa gạo thưa dần cũng là lúc ve kêu rộn khắp phố phường, ngõ làng, báo hiệu mùa nắng chang chang sắp về. Và trong suốt quãng thời gian hoa gạo bung nở rực rỡ, hoa sẽ đẹp nhất vào những ngày trời trong, gió nhẹ và ngày tháng êm đềm.

Đón mùa hoa gạo giữa phố Huế, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh đẹp về hoa gạo - một trong rất nhiều loài hoa đẹp của Huế bung nở giữa tháng Ba - tháng Huế đón mừng ngày giải phóng với “nắng lên thắm đỏ lưng trời”.

Chùm ảnh do tác giả Phan Trung thực hiện.

Hoa gạo khoe sắc ở đôi bờ sông Hương

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với hoa gạo

Hoa gạo ở cung An Định