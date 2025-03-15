Đỏ trời hoa gạo
Thứ Bảy, 07/03/2026 19:57 (GMT+7)
HNN - “Về ngang một mùa hoa gạo/ Tháng Ba e ấp má hồng/ Bàng hoàng tiếng kêu chim sáo/ Một trời hoa đỏ mênh mông…” (Về ngang mùa hoa gạo - Thiên Ân). Tôi đã thích những cánh hoa chắc chắn và sắc đỏ ngất ngây của hoa gạo. Trong ký ức của mình, tôi thường nhớ về hoa gạo với hình ảnh của đồng xa, hay góc vườn rất sâu của nội nơi quê nhà. Nhưng nay, rất gần là bầu trời trong xanh của Huế cũng đã nhuộm đỏ sắc màu của hoa gạo mỗi độ tháng Ba về.
Người ta bảo, tháng Ba là tháng của hoa gạo, của cuối xuân và khi hoa gạo thưa dần cũng là lúc ve kêu rộn khắp phố phường, ngõ làng, báo hiệu mùa nắng chang chang sắp về. Và trong suốt quãng thời gian hoa gạo bung nở rực rỡ, hoa sẽ đẹp nhất vào những ngày trời trong, gió nhẹ và ngày tháng êm đềm.
Đón mùa hoa gạo giữa phố Huế, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh đẹp về hoa gạo - một trong rất nhiều loài hoa đẹp của Huế bung nở giữa tháng Ba - tháng Huế đón mừng ngày giải phóng với “nắng lên thắm đỏ lưng trời”.
Chùm ảnh do tác giả Phan Trung thực hiện.
|Hoa gạo khoe sắc ở đôi bờ sông Hương
|Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với hoa gạo
| Hoa gạo ở cung An Định
|Cây hoa gạo ở đường Lê Duẩn