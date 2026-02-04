Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử trực tuyến toàn quốc

Các đại biểu tham gia tập huấn tại đầu cầu thành phố Huế

Tham dự tại điểm cầu thành phố Huế có đại diện Ủy ban bầu cử thành phố, lãnh đạo Sở Nội vụ và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, tổ chức công tác bầu cử trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham gia tập huấn được quán triệt các chuyên đề nghiệp vụ trọng tâm, bám sát toàn bộ quy trình tổ chức bầu cử từ khâu chuẩn bị đến ngày bầu cử và công tác tổng kết sau bầu cử. Trong đó, chuyên đề về nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong hệ thống tổ chức bầu cử, đặc biệt là nhiệm vụ của các ban bầu cử và tổ bầu cử ở cơ sở nhằm bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chương trình cũng dành thời gian trao đổi sâu về công tác lập, quản lý, rà soát và niêm yết danh sách cử tri gắn với việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây được xem là nội dung có ý nghĩa then chốt, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong xác định quyền bầu cử của công dân, đồng thời hạn chế sai sót, trùng lặp trong quá trình lập danh sách cử tri tại địa phương.

Phần trao đổi, giải đáp được tổ chức theo hướng đối thoại trực tiếp, tập trung làm rõ những tình huống cụ thể có thể phát sinh trong thực tiễn tổ chức bầu cử tại cơ sở, nhất là ở các khâu dễ phát sinh vướng mắc như rà soát cử tri, niêm yết danh sách, tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu. Qua đó, các địa phương được hướng dẫn thống nhất cách xử lý, bảo đảm việc triển khai công tác bầu cử diễn ra đồng bộ, chặt chẽ và đúng luật.

Qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử từ thành phố đến cơ sở được cập nhật đầy đủ, kịp thời các nội dung nghiệp vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Huế.