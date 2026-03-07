Từ chương trình hành động đến kỳ vọng cử tri

Cử tri phường Phong Dinh nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX

Rõ cam kết, sát thực tiễn

Ở đơn vị bầu cử số 6, chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thu hút sự chú ý đặc biệt. Là người đứng đầu chính quyền thành phố, việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn thể hiện trách nhiệm “vừa lãnh đạo, vừa chịu giám sát, vừa là cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri phường Vỹ Dạ và Thuận Hóa, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh bốn nhóm nội dung trọng tâm: Lắng nghe, gần dân; phát huy vai trò quản lý, tạo đột phá phát triển; nâng cao hiệu quả giám sát các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi Nhân dân; nêu gương về đạo đức, lối sống. Đối với phường Vỹ Dạ, địa bàn đang đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cam kết chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tái định cư, chỉnh trang hạ tầng, phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo đảm môi trường sống và bản sắc.

Tại đơn vị bầu cử số 1, đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đưa ra chương trình hành động với trọng tâm phát triển hạ tầng, kinh tế biển, logistics, công nghiệp sạch và du lịch ven biển. Bên cạnh kỳ vọng về tăng trưởng, chương trình hành động cũng đặt ra yêu cầu phát triển bền vững. Đồng chí Hoàng Hải Minh nhấn mạnh việc thu hút đầu tư phải gắn với tiêu chí công nghiệp sạch, tăng cường kiểm soát môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển, đầm phá và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.

Là ứng cử viên tái cử, trong vai trò Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa VIII, đồng chí Hoàng Trọng Bửu từng tham gia xây dựng, thẩm tra nhiều nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như xóa nhà tạm, nhà dột nát; chính sách thu hút bác sĩ về cơ sở y tế công lập; hỗ trợ giảm nghèo bền vững; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo dịp Tết; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; phát triển Trường THPT chuyên Quốc Học Huế; trùng tu di tích… Trong chương trình hành động nhiệm kỳ mới, đồng chí Hoàng Trọng Bửu nhấn mạnh sẽ tiếp tục dành thời gian đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền và giám sát đến khi có kết quả.

Cử tri kỳ vọng về trách nhiệm và hiệu quả thực thi

Điểm dễ nhận thấy qua các chương trình hành động của các ứng cử viên là sự gặp nhau ở những giá trị cốt lõi như, gần dân, minh bạch, tăng cường giám sát, phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc Huế. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri không chỉ dừng lại ở sự đồng tình với định hướng chung mà còn đặt ra những yêu cầu cụ thể, đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm và hiệu quả thực thi.

Ông Lê Đình Huy, cử tri phường Thuận Hóa cho rằng, điều người dân quan tâm nhất không phải là những cam kết dài hạn, mà là cách đại biểu theo đuổi vấn đề đến cùng. “Chúng tôi mong đại biểu nếu trúng cử phải duy trì lịch tiếp xúc định kỳ, có báo cáo công khai kết quả hoạt động hằng năm. Kiến nghị nào đã chuyển, chuyển đến đâu, cơ quan nào xử lý, cần thông tin rõ ràng để dân biết và giám sát”, ông Huy nói.

Cử tri Lê Văn Hùng (phường Phú Bài) ghi nhận những kết quả của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ qua, nhiều nghị quyết đã đi vào đời sống, tạo chuyển biến trong lĩnh vực an sinh xã hội. Tuy vậy, ông Hùng cho rằng công tác giám sát sau ban hành nghị quyết cần được tăng cường hơn nữa. “Có chính sách rất nhân văn nhưng triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Đại biểu phải giám sát đến cùng, không để nghị quyết ban hành rồi mà người dân vẫn chờ đợi”, ông Hùng nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Minh, cử tri phường Phong Phú, bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương phát triển kinh tế biển, cảng và logistics, song nhấn mạnh yếu tố môi trường. “Chúng tôi mong thành phố công bố rõ báo cáo đánh giá tác động môi trường của từng dự án, tăng cường giám sát độc lập và có cơ chế bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng. Không thể đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng bằng mọi giá”, ông Minh kiến nghị.

Các buổi tiếp xúc không chỉ là diễn đàn trình bày chương trình hành động mà còn trở thành không gian phản biện xã hội thẳng thắn, nơi cử tri gửi gắm cả kỳ vọng lẫn yêu cầu cụ thể. Lá phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới vì thế không đơn thuần là sự lựa chọn một cá nhân, mà là sự trao gửi niềm tin vào một nhiệm kỳ HĐND thành phố Huế mới dân chủ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.