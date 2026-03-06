Nghĩ trước ngày bầu cử

Cổ động cho ngày bầu cử 15/3/2026

Cùng với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, cử tri cả nước còn trao gửi niềm tin vào những gương mặt ưu tú sẽ được lựa chọn để đứng vào các cơ quan quyền lực của đất nước và các địa phương; hy vọng họ sẽ là những người đóng góp xứng đáng cho một nhiệm kỳ đột phá, đưa Việt Nam vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy rõ vai trò then chốt của các cơ quan dân cử trong việc hoạch định chính sách và khơi thông các nguồn lực phát triển. Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, vai trò ấy càng quan trọng hơn nữa khi mà bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động và thay đổi căn bản. Khi đây là giai đoạn mang tính bản lề để hiện thực hóa mục tiêu của 100 năm thành lập nước mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng, Nhà nước hứa trước quốc dân đồng bào nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1945 - 2025): “Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân”.

Để có thể thực hiện lời hứa ấy, cử tri mong muốn và có quyền yêu cầu, mỗi đại biểu không chỉ là người “có tâm” mà còn phải “có tầm”. Cái “tâm” ở đây là tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, trước cử tri cả nước; cái “tầm” ở đây là năng lực, trình độ, trí tuệ, khả năng xử lý công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất, chất lượng nhất. Chính vì thế, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, bên cạnh lắng nghe tiểu sử của người ứng cử, cử tri còn đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động của người đó. Cử tri của kỷ nguyên mới không muốn nghe những lời hứa quanh co, chung chung, sáo rỗng mà họ quan tâm đến những cam kết cụ thể, những hành động cụ thể gắn với thực tiễn địa phương, với những vấn đề quốc kế dân sinh. Bằng vào những “dữ liệu” đó, cử tri sẽ sử dụng lá phiếu của mình để chọn những thành viên ưu tú nhất, xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Tất nhiên, sau bầu chọn không phải là “xong việc”. Mỗi đại biểu dân cử cần nhớ rằng, cử tri của thế kỷ XXI, của thời kỳ khát vọng đưa đất nước vươn mình sánh vai cùng bè bạn 5 châu là một thế hệ cử tri rất khác. Đó là thế hệ cử tri có trình độ, có kỹ năng và có ý thức chính trị rất cao. Chính bởi vậy, niềm tin của họ không chỉ được gửi gắm qua lá phiếu mà còn sẽ được tiếp nối nuôi dưỡng bằng sự giám sát kết quả hoạt động của các đại biểu mà họ đã tin bầu, trao gửi.

Cơ chế giám sát của cử tri, của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới này được “dự báo” sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất là với sự hỗ trợ của công nghệ số, các đại biểu sẽ được cử tri và người dân dõi theo một cách sát sao, xem đại biểu có thực hiện những cam kết khi vận động bầu cử và thực hiện với tâm thế ra sao? Xem đại biểu có sâu sát cơ sở để lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và người dân nơi mình ứng cử? Xem đại biểu có thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ vững đạo đức, lối sống để xứng đáng với niềm tin của cử tri và người dân mà họ đang đại diện?

Đất nước đang đứng trước cuộc chuyển mình lịch sử hướng tới mốc son 100 năm ngày thành lập. Tại cột mốc đó, “Việt Nam phải là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc” như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng, Nhà nước trang trọng hứa trước quốc dân đồng bào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Để đạt được lời hứa cao cả đó, những người mang danh “đại biểu nhân dân” không được đứng ngoài dòng chảy của thời đại - Dòng chảy không có chỗ cho sự trì trệ, sự bàng quan, sự thiếu trách nhiệm. Ngược lại, những người “đại biểu nhân dân” của nhiệm kỳ mới mỗi người phải làm thật tốt chức trách mà mình đảm nhiệm, đảm bảo cho bộ máy dân cử vận hành trơn tru với hiệu suất cao nhất, góp phần đưa đất nước cán đích quốc gia phát triển vào năm 2045.

Với niềm tin và hy vọng sâu sắc như vậy, cử tri đang háo hức chờ đến ngày 15/3 để được cầm lá phiếu bầu chọn cho Quốc hội, cho HĐND các cấp những người con ưu tú nhất. Chủ nhật 15/3/2026 nhất định phải là ngày vui lớn, ngày hội của toàn dân!