Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá môn ngữ văn trung học cơ sở

Học sinh Trường THCS Chu Văn An (phường Vỹ Dạ)

Hội nghị tập trung đổi mới phương pháp dạy học môn ngữ văn nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018; đổi mới công tác đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THCS theo Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT ngày 20/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Đồng thời, thực hành xây dựng ma trận đề, đặc tả các bài kiểm tra đánh giá định kỳ môn ngữ văn cấp THCS phù hợp với chương trình mới.

Thông qua hội nghị, giáo viên được trang bị và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch bài dạy môn ngữ văn bảo đảm yêu cầu cần đạt của bài học, đồng thời bảo đảm sự liên thông, chặt chẽ giữa tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Giáo viên nắm vững quy trình, kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra đánh giá định kỳ môn học, bảo đảm phù hợp với yêu cầu chương trình và mức độ hình thành, phát triển năng lực học sinh.

Hội nghị dành thời lượng đáng kể cho hoạt động thực hành chuyên môn. Giáo viên trực tiếp tham gia xây dựng ma trận đề kiểm tra, bản đặc tả và thiết kế các bài kiểm tra đánh giá định kỳ môn ngữ văn cấp THCS theo đúng yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018, bảo đảm tính khoa học, phân hóa và phù hợp với thực tiễn giảng dạy tại các nhà trường.