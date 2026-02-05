  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 06/02/2026 12:47

Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

HNN.VN - Sáng 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phươngBộ Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử trực tuyến toàn quốcBan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 2 họp phiên thứ nhấtHiệp thương lần hai lập danh sách sơ bộ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

 Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương tại Hà Nội đến 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố, với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là cán bộ làm công tác báo chí, truyền thông, tuyên truyền trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, dự kiến tổ chức vào ngày 15/3/2026, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong xã hội, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

 Tại điểm cầu thành phố Huế 

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền bầu cử trong bối cảnh môi trường số phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tập huấn về quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; những vấn đề cần quan tâm, lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031; đồng thời định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước, tăng cường tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân; phát huy hiệu quả truyền thông đa nền tảng; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử sắp tới.

Lê Thọ
 Từ khóa:
Bầu cửtập huấnĐBQHHĐNDtuyên truyền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phương

Trong hai ngày 4 và 5/2, Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại phường Hương Thủy và các xã Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Vinh Lộc.

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phương
Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử trực tuyến toàn quốc

Sáng 4/2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trong toàn quốc. Tại điểm cầu thành phố Huế, hội nghị được tổ chức tại hội trường UBND thành phố và kết nối trực tuyến đến 40 xã, phường trên địa bàn.

Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử trực tuyến toàn quốc
Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với TP. Huế về công tác bầu cử

Sáng 2/2, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra và làm việc với TP. Huế.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với TP Huế về công tác bầu cử
Gửi gắm kỳ vọng cho chặng đường mới

Chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri Huế gửi gắm những kỳ vọng lớn lao hơn đối với đội ngũ đại biểu dân cử và bộ máy chính quyền, những người sẽ trực tiếp gánh vác trách nhiệm dẫn dắt địa phương trong giai đoạn chuyển mình quan trọng.

Gửi gắm kỳ vọng cho chặng đường mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top