Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương tại Hà Nội đến 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố, với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là cán bộ làm công tác báo chí, truyền thông, tuyên truyền trong cả nước.



Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, dự kiến tổ chức vào ngày 15/3/2026, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong xã hội, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

Tại điểm cầu thành phố Huế

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền bầu cử trong bối cảnh môi trường số phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch.



Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tập huấn về quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; những vấn đề cần quan tâm, lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031; đồng thời định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước, tăng cường tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân; phát huy hiệu quả truyền thông đa nền tảng; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử sắp tới.