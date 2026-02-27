Tập huấn nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Cán bộ tổ dân phố 2 - Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa kiểm tra danh sách cử tri (Ảnh minh họa)

Đồng chí Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát quy định của pháp luật, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu, từng bước; bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Công tác tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nắm vững quy trình, nghiệp vụ, hạn chế thấp nhất những sai sót có thể phát sinh trong quá trình triển khai.

Các đại biểu được quán triệt và hướng dẫn nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung vào nghiệp vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; quy trình lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri; hướng dẫn cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác (bản điện tử). Cùng với đó là các nội dung về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu; xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công tác tuyên truyền bầu cử cũng được nhấn mạnh với yêu cầu triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng định hướng; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia bầu cử.

Phần thảo luận tập trung vào những vấn đề thực tiễn có thể phát sinh tại cơ sở. Nhiều ý kiến đã trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, nhất là ở khâu rà soát danh sách cử tri...

Đồng chí Trần Minh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tăng cường phối hợp liên ngành, chủ động kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.