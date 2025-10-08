Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; cùng các vị trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; bí thư các Đảng ủy phường, xã và Đảng ủy trực thuộc.

Tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian

Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 18, Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Thành ủy đã ban hành các kế hoạch, đề án cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Đến nay, toàn thành phố đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng tính liên thông trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Cụ thể, Thành ủy đã hợp nhất nhiều cơ quan chuyên môn, giảm 30% đầu mối thuộc khối hành chính nhà nước, số lượng sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố còn 14 đơn vị.

Cùng với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 133 xuống còn 40 xã, phường; giảm 270 thôn, tổ dân phố và 97 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2017.

Thành ủy cũng đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm. Tính đến tháng 8/2025, khối Đảng và Mặt trận giảm hơn 10% biên chế, khối hành chính nhà nước tinh giản hơn 1.050 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổng kinh phí chi trả trên 1.070 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đánh giá, những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thành ủy Huế luôn quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 18, cụ thể hóa bằng lộ trình, bước đi rõ ràng, vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho đồng chí đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động

Giai đoạn 2025-2030, Thành ủy Huế xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, gắn với mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản trực thuộc Trung ương.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, các đại biểu tham dự hội nghị đề xuất cần sớm giao biên chế chính thức cho các địa phương, đồng thời phân bổ hợp lý giữa khối Đảng và khối Nhà nước, bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ thực tế. Cùng với đó, cần kiện toàn một số phòng, ban chuyên môn khi nguồn nhân lực đang bị chia nhỏ, phân tán ở nhiều cơ quan, gây khó khăn cho công tác phối hợp.

Các địa phương kiến nghị cần bổ sung thêm nhân sự hỗ trợ xử lý hồ sơ, công việc chuyên môn. Bên cạnh đó, đề nghị quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, bởi khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW không chỉ là câu chuyện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà sâu xa hơn là quá trình đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả phục vụ Nhân dân. Thành phố Huế kiên định mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, thông minh và hiện đại”.

Bí thư Thành ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt bậc và sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, những người trực tiếp đảm đương khối lượng công việc lớn trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Bộ máy chính quyền cấp xã, phường đã vận hành thông suốt, song không tránh khỏi những vướng mắc bước đầu; vì vậy, Thành ủy, UBND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa cho cơ sở.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố chủ động bố trí cán bộ tăng cường, hỗ trợ xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới; giao Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế, phương án hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương, nhất là trong công tác cán bộ và xây dựng dự toán ngân sách năm 2026.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh thêm, trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị thành phố cần tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; đồng thời nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.