Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

HNN.VN - Chiều 3/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoá XVII.

Thường trực Thành ủy (khoá XVI) bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Thành ủy khoá XVII 

Tại phiên họp, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí:

- Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND thành phố.

- Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI.

- Phan Thiên Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

- Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

- Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.

- Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khóa XVI.

- Hoàng Hải Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Phan Quý Phương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

-Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

-Phan Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khóa XVI.

-Đặng Ngọc Trân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy khóa XVI.

- Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

- Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Giám đốc Công an thành phố.

- Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI.

Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND thành phố, giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí: Phạm Đức Tiến (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI), Phan Thiên Định (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố) và Nguyễn Chí Tài (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND thành phố) được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII. Bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Ban Thường vụ Thành ủy khoá XVII ra mắt tại hội nghị  

Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ sẽ khẩn trương chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị Thành ủy, ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành ủy viên, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương đề nghị các Thành ủy viên ngay từ thời điểm này tập trung vào một số nhiệm vụ cấp bách: 

Thứ nhất, rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 10%. Cùng với đó, chuẩn bị khoa học, chu đáo kế hoạch phát triển năm 2026 của từng ngành, từng địa phương.

Thứ hai, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, rà soát phương án phòng chống thiên tai, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Song song, phải tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ ba, quan tâm công tác cán bộ sau Đại hội, nhất là với những đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy, sắp xếp bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả. Ban Tổ chức Thành ủy có trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình Trung ương chuẩn y kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Thứ tư, các đồng chí Thành ủy viên tiếp tục phối hợp với Đoàn Chủ tịch để lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình nghị sự của Đại hội Đảng bộ thành phố.

“Kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã hoàn thành. Nhưng phía trước là những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, Thành ủy viên phải phát huy tinh thần tiến công cách mạng, nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn để tạo ra những bước đột phá mới, mạnh mẽ hơn,” Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phương kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân thành phố đoàn kết, phát huy tối đa nội lực, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhóm Phóng viên
