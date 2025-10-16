Mưa không cản được “biển người” quẩy hết mình tại Huế Mega Concert

Thời tiết không thuận lợi nhưng rất đông khán giả đội mưa để được gặp thần tượng trong đêm nhạc

Ngay từ sớm, dòng người đổ về khu vực Quảng trường Ngọ Môn mỗi lúc một đông. Trời Huế không chiều lòng người khi những cơn mưa ngắt quãng bất chợt trút xuống, nhưng thay vì làm chùn bước, mưa dường như chỉ khiến bầu không khí thêm phần “nóng”. Áo mưa khoác vội, điện thoại giơ cao, tiếng hò reo vang lên không ngớt mỗi khi idol bước ra sân khấu.

"Cảm giác rất đã, rất Huế mà cũng rất trẻ,” Minh Trí, sinh viên Đại học Huế, hào hứng.

Khu vực khán đài full khán giả (Ảnh: Anh Tuấn)

Tiếp nối thành công rực rỡ của Mega Booming Day 1 hồi tháng 7, Day 2 trở lại với quy mô mở rộng hơn, quy tụ 21 nghệ sĩ Vpop với 21 sắc màu âm nhạc khác nhau. Quảng trường Ngọ Môn - biểu tượng của Cố đô một lần nữa được “đánh thức”, trở thành trái tim âm nhạc của Huế trong sự kiện khép lại Năm Du lịch Quốc gia.

Với thông điệp xuyên suốt “Kinh đô xưa - Vận hội mới”, Mega Booming Huế không đơn thuần là một đêm giải trí, mà là sản phẩm văn hóa - du lịch được xây dựng trên ba trụ cột: di sản - sáng tạo - trải nghiệm. Điều này thể hiện rõ qua cách ban tổ chức lựa chọn nghệ sĩ và dàn dựng chương trình, khi âm nhạc hiện đại liên tục đối thoại với không gian di sản.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa với "Tích tịch tình tang"

Những tên tuổi quen thuộc như Isaac, Hoàng Dũng, B Ray, Quân A.P, Phạm Anh Khoa liên tiếp khuấy động sân khấu. Từ những bản pop sôi động, ballad giàu cảm xúc đến rap cá tính và rock bùng nổ, từng phần trình diễn đều khiến khán giả phía dưới không ngừng reo hò, hát theo, nhún nhảy.

“Xem Isaac diễn ở Ngọ Môn rất khác. Vừa hiện đại, vừa có cảm giác trang trọng. Một sân khấu không nơi nào có được,” chị Thùy Dung, du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ như Neko Lê, Captain Boy, Gemini Hùng Huỳnh, Jey B, Khôi Vũ, LyLy mang đến làn gió mới mẻ, giàu cảm xúc. Những gương mặt Gen Z như Doãn Hiếu, Ngô Trúc Linh, Trungg I.U, Phạm Việt Thắng hay Shumo AG (nghệ sĩ trẻ đến từ Australia) góp phần làm bức tranh âm nhạc thêm đa dạng, phóng khoáng và giàu năng lượng.

Ca sĩ Xuân Định K.Y mang đến những ca khúc sôi động

Đặc biệt, nghệ sĩ trẻ của Huế - Xuân Định K.Y sau khi gây ấn tượng ở Day 1 tiếp tục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt. Trong khi đó, DJ Huy Ngô với những set nhạc EDM sôi động đã biến Quảng trường Ngọ Môn thành “biển âm thanh và ánh sáng”, nơi hàng nghìn khán giả cùng hòa chung một nhịp đập.

Chương trình kết hợp âm nhạc, trình diễn thị giác và công nghệ sân khấu hiện đại (Ảnh: Đình Hoàng)

Hai giọng ca nữ Ngọc Khuê và Bạch Trà mang đến một khoảng lắng đầy chiều sâu khi đưa chất liệu dân gian đương đại lên sân khấu lớn. Những làn điệu quen mà lạ, truyền thống mà hiện đại, tạo nên điểm nhấn khác biệt cho đêm nhạc.

Chương trình được dàn dựng như một bản giao hưởng đa tầng, kết hợp âm nhạc, trình diễn thị giác và công nghệ sân khấu hiện đại, đan xen các yếu tố gợi nhắc văn hóa cung đình. Khán giả đến để nghe nhạc, và được “sống” trong một không gian văn hóa - nghệ thuật nơi di sản và hiện đại giao hòa.