  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 29/11/2025 06:03

Truyền thông nhóm nhỏ - hiệu quả nhân đôi

HNN - Trong bối cảnh thiên tai, biến động kinh tế ngày càng phức tạp, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện càng trở thành “tấm lưới an sinh” cần thiết cho người lao động tự do. Vì vậy, BHXH TP. Huế đẩy mạnh truyền thông nhóm nhỏ, đi từng ngõ, gặp từng người, tư vấn sát thực nhằm mở rộng diện bao phủ, hướng đến mục tiêu an sinh xã hội toàn dân.

Đa dạng hoạt động truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hộiTruyền thông để người lao động ở lại hệ thống an sinhĐẩy mạnh truyền thông, thu hút người dân tham gia bảo hiểm

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người lao động tự do 

Gần một tháng nay, căn nhà đang thi công bị ngập sâu khiến anh Nguyễn Minh Tuấn (phường Phú Xuân) tạm nghỉ việc, mất nguồn thu. Vợ anh cũng phải bỏ buổi chợ vì nguồn rau xanh khan hiếm sau lũ. “Thu nhập bấp bênh nên chỉ cần mưa gió kéo dài là cả nhà đều nơm nớp lo lắng. Cuộc sống ngày nào cũng phải chi tiêu nhưng tiền thì chẳng vào”, anh Tuấn chia sẻ.

 Tương tự, chị Trần Thị Hường (phường  Kim Trà) mất trắng hơn 5 sào hoa màu. Để kịp vụ mới, chị phải vay mượn tiền mua giống, phân bón. Khó khăn chồng chất, chị thở dài.

Những câu chuyện như vậy không hiếm gặp ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong tháng 10 và 11/2025. Trong bối cảnh đó, người lao động càng thấm thía giá trị của một nguồn thu ổn định, lâu dài khi về già.

Thực tế, để người dân hiểu rõ và tin tưởng tham gia BHXH tự nguyện, công tác truyền thông đóng vai trò then chốt. Thời gian qua, BHXH TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó hoạt động truyền thông nhóm nhỏ được xem là phương thức tiếp cận hiệu quả nhất với người dân, nhất là lao động tự do ở vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2025, BHXH thành phố đã phối hợp với các đại lý thu tổ chức 805 cuộc truyền thông nhóm nhỏ, tiếp cận trực tiếp gần 10.000 người để giới thiệu, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Khác với hội nghị tuyên truyền tập trung, các buổi truyền thông nhóm nhỏ diễn ra ngay tại tổ dân phố, chợ, thôn xóm hoặc tại nhà dân. Cách làm này giúp cán bộ BHXH dễ dàng nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh, nhu cầu của từng đối tượng, từ đó tư vấn rõ ràng và thuyết phục hơn.

Nội dung truyền thông tập trung vào lợi ích thiết thực: người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng; mức lương hưu ổn định suốt đời; được cấp thẻ BHYT miễn phí; thân nhân được hưởng chế độ tử tuất… Những thông tin được giải thích mạch lạc, đi kèm các ví dụ thực tế khiến người dân dần thay đổi nhận thức: không chỉ người có thu nhập ổn định mới có thể tham gia BHXH, mà bất kỳ ai cũng có thể tích lũy an sinh cho tương lai.

Nhờ các hoạt động truyền thông đa dạng và sâu sát, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn TP. Huế tăng đáng kể. Đến ngày 30/6/2025, toàn thành phố có hơn 22.500 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 105,36% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh đời sống của nhiều lao động vẫn còn khó khăn sau thiên tai.

Theo Giám đốc BHXH TP. Huế Nguyễn Viết Dũng, song song với truyền thông nhóm nhỏ, BHXH thành phố cũng phối hợp tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT; đăng tải nhiều tin, bài, video trên Cổng thông tin điện tử; phối hợp cơ quan báo chí thực hiện các chuyên đề phản ánh, phóng sự liên quan đến BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hệ thống đại lý thu, đặc biệt là lực lượng bưu điện và các đoàn thể trở thành "cánh tay nối dài" đưa thông tin đến từng hộ dân.

Qua thực tiễn, truyền thông nhóm nhỏ không chỉ là kênh cung cấp thông tin, mà còn tạo dựng sự đồng hành, gần gũi giữa ngành BHXH với người dân. Ở những cuộc gặp trực tiếp ấy, nhiều người lao động tìm được lời giải cho mối lo tuổi già, cho sự bấp bênh về thu nhập mà các gia đình như anh Tuấn, chị Hường đang trải qua.

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG
 Từ khóa:
truyền thông nhómhiệu quảnhân đôitruyền thông bảo hiểm xã hội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), hạ tầng xử lý rác thải hiện nay đã đáp ứng nhu cầu trên toàn thành phố với tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 96,8%. Trong giai đoạn tiếp theo, khi khối lượng rác thải tăng theo quá trình phát triển, thành phố dự kiến sẽ kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý rác thải tại các khu quy hoạch về xử lý rác thải như Bình Điền, Phong Điền nhằm nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý rác thải.

Nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác
Truyền thông nội viện, hiệu quả nhân đôi

Thời gian qua, công tác truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế được triển khai quyết liệt, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt là các buổi truyền thông trực tiếp, hoạt động này đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong việc xây dựng môi trường bệnh viện xanh - sạch - không khói thuốc.

Truyền thông nội viện, hiệu quả nhân đôi
Hiệu quả từ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế

Các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực tại TP. Huế, là “một mũi tên trúng ba đích”, gồm: mở ra cơ hội nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ; giúp hàng ngàn bệnh nhân được tiếp cận kỹ thuật điều trị tiên tiến; khẳng định vị thế của cơ sở y tế.

Hiệu quả từ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế
Thông tin doanh nghiệp:
MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, tiếp tục dẫn đầu chuyển đổi số

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả yếu tố quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản. Báo cáo cho thấy MB đang khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam còn nhiều biến động.

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, tiếp tục dẫn đầu chuyển đổi số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top