Truyền thông nhóm nhỏ - hiệu quả nhân đôi

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người lao động tự do

Gần một tháng nay, căn nhà đang thi công bị ngập sâu khiến anh Nguyễn Minh Tuấn (phường Phú Xuân) tạm nghỉ việc, mất nguồn thu. Vợ anh cũng phải bỏ buổi chợ vì nguồn rau xanh khan hiếm sau lũ. “Thu nhập bấp bênh nên chỉ cần mưa gió kéo dài là cả nhà đều nơm nớp lo lắng. Cuộc sống ngày nào cũng phải chi tiêu nhưng tiền thì chẳng vào”, anh Tuấn chia sẻ.

Tương tự, chị Trần Thị Hường (phường Kim Trà) mất trắng hơn 5 sào hoa màu. Để kịp vụ mới, chị phải vay mượn tiền mua giống, phân bón. Khó khăn chồng chất, chị thở dài.

Những câu chuyện như vậy không hiếm gặp ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong tháng 10 và 11/2025. Trong bối cảnh đó, người lao động càng thấm thía giá trị của một nguồn thu ổn định, lâu dài khi về già.

Thực tế, để người dân hiểu rõ và tin tưởng tham gia BHXH tự nguyện, công tác truyền thông đóng vai trò then chốt. Thời gian qua, BHXH TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó hoạt động truyền thông nhóm nhỏ được xem là phương thức tiếp cận hiệu quả nhất với người dân, nhất là lao động tự do ở vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2025, BHXH thành phố đã phối hợp với các đại lý thu tổ chức 805 cuộc truyền thông nhóm nhỏ, tiếp cận trực tiếp gần 10.000 người để giới thiệu, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Khác với hội nghị tuyên truyền tập trung, các buổi truyền thông nhóm nhỏ diễn ra ngay tại tổ dân phố, chợ, thôn xóm hoặc tại nhà dân. Cách làm này giúp cán bộ BHXH dễ dàng nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh, nhu cầu của từng đối tượng, từ đó tư vấn rõ ràng và thuyết phục hơn.

Nội dung truyền thông tập trung vào lợi ích thiết thực: người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng; mức lương hưu ổn định suốt đời; được cấp thẻ BHYT miễn phí; thân nhân được hưởng chế độ tử tuất… Những thông tin được giải thích mạch lạc, đi kèm các ví dụ thực tế khiến người dân dần thay đổi nhận thức: không chỉ người có thu nhập ổn định mới có thể tham gia BHXH, mà bất kỳ ai cũng có thể tích lũy an sinh cho tương lai.

Nhờ các hoạt động truyền thông đa dạng và sâu sát, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn TP. Huế tăng đáng kể. Đến ngày 30/6/2025, toàn thành phố có hơn 22.500 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 105,36% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh đời sống của nhiều lao động vẫn còn khó khăn sau thiên tai.

Theo Giám đốc BHXH TP. Huế Nguyễn Viết Dũng, song song với truyền thông nhóm nhỏ, BHXH thành phố cũng phối hợp tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT; đăng tải nhiều tin, bài, video trên Cổng thông tin điện tử; phối hợp cơ quan báo chí thực hiện các chuyên đề phản ánh, phóng sự liên quan đến BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hệ thống đại lý thu, đặc biệt là lực lượng bưu điện và các đoàn thể trở thành "cánh tay nối dài" đưa thông tin đến từng hộ dân.

Qua thực tiễn, truyền thông nhóm nhỏ không chỉ là kênh cung cấp thông tin, mà còn tạo dựng sự đồng hành, gần gũi giữa ngành BHXH với người dân. Ở những cuộc gặp trực tiếp ấy, nhiều người lao động tìm được lời giải cho mối lo tuổi già, cho sự bấp bênh về thu nhập mà các gia đình như anh Tuấn, chị Hường đang trải qua.