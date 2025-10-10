  • Huế ngày nay Online
Người dân Phong Điền kiến nghị các vấn đề liên quan đến hạ tầng cơ sở

HNN.VN - Ngày 10/10, ông Hoàng Việt Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền có buổi tiếp, đối thoại trực tiếp với người dân tổ dân phố Tân Lập 1.

 Người dân tổ dân phố Tân Lập 1 trình bày các ý kiến phản ánh

Người dân tổ dân phố Tân Lập 1 phản ánh, kiến nghị các vấn đề, như quan tâm bê tông hóa giao thông tuyến đường đất trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại; cần đầu tư hệ thống nước sinh hoạt ở khu vực Xạ Biêu để phục vụ người dân; sửa chữa một số hạng mục của nhà sinh hoạt cộng động bị xuống cấp. Bên cạnh đó, cần lắp đặt lại hệ thống đèn giao thông tại ngã tư; thay mới các bóng đèn chiếu sáng ban đêm để người dân thuận tiên đi lại; sửa chữa hệ thống loa truyền thanh bị hư hỏng.

Ông Hoàng Việt Cường đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến phản ánh; yêu cầu các phòng chuyên môn của phường rà soát, tham mưu lãnh đạo UBND phường giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị cán bộ đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Tân Lập 1 tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại và dịch vụ; xây dựng cảnh quan đô thị thân thiện với môi trường để giao lưu và kết nối cộng đồng; tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, góp phần xây dựng Huế sáng - xanh - sạch - không rác thải.

TRẦN MINH
Người dân kiến nghị nhiều vấn đề liên quan Phong điền
