Tóm tắt tiểu sử Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc

Thành phố Huế đang hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tâm thế, vai trò của một thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với những thời cơ hội mới khi đất nước bước vào giai đoạn vươn mình, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố.