Tóm tắt tiểu sử Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát huy nội lực và cơ chế đặc thù để Huế phát triển nhanh, bền vữngDanh sách Ban Thường vụ Thành ủy Huế khóa XVIIPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

 

 

 


Nguyễn Văn PhươngBí thư Thành ủythành phố HuếĐại hội Đảng BộKhóa XVII
Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc

Thành phố Huế đang hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tâm thế, vai trò của một thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với những thời cơ hội mới khi đất nước bước vào giai đoạn vươn mình, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc
Ký kết hợp đồng tín dụng phát triển nhà ở xã hội

Chiều 1/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Huế và Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Thượng tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng để phát triển dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1, Khu C Đô thị mới An Vân Dương tại phường Phú Thượng.

Ký kết hợp đồng tín dụng phát triển nhà ở xã hội

