Giấc mơ camera AI

Tình trạng vi phạm khi dừng đỗ chờ tàu như thế này chắc chắn sẽ triệt tiêu dừng nếu có camera AI.

Thế nhưng, vừa đến ngã tư Đào Tấn thì… vỡ trận. Tại ngã tư này, đèn tín hiệu giao thông báo cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Nhưng làm sao có thể thực hiện khi mà phía trước là cả một dàn xe đứng chắn hết lối rẽ. Xuống Phan Bội Châu thì gặp lúc gác chắn tàu lửa kéo chặn, lâu một cách phi lý. Và càng lâu thì dòng phương tiện dồn ứ càng nhiều. Đến lúc tàu qua, 2 dòng phương tiện ngược xuôi xung đột, lại thêm một chiếc ô tô nhà ai đỗ gần gác chắn khiến nơi đây bỗng không bị biến thành nút thắt cổ chai, dòng xe di chuyển đã khó càng thêm khó.

Tình trạng chiếc ô tô đỗ ở vị trí vô lý vô sự như trên không phải là đột nhiên mà là thường xuyên như vậy, nhưng chưa hề thấy ai nhắc nhở. Tình trạng dừng đèn đỏ chắn hết lối rẽ phải cũng không phải chỉ có ở ngã tư Đào Tấn - Điện Biên Phủ mà diễn ra… bình thường ở hầu khắp các nút giao thông trên thành phố và tôi cũng chưa hề được thấy có ai nhắc nhở, phạt vạ gì. Rồi bao nhiêu cái sự trái khoáy khác nữa do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không nắm luật gây ra hàng ngày: không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại; dừng, đỗ, quay đầu ô tô sai quy định; cho đến phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, chở quá người, quá trọng tải, chở vật liệu xây dựng không che chắn… Đủ loại hành vi mà không bị xử lý, xử lý không nghiêm, hoặc không đủ lực lượng để thường xuyên tuần tra, kiểm soát sẽ dẫn đến bao nhiêu hệ lụy cho xã hội.

Với giám sát của camera AI, hành vi dừng xe nghênh ngang giữa đường thế này chắc chắn sẽ không bị bỏ qua.

Mấy hôm nay, thấy báo đài loan tin Hà Nội lắp đặt và đưa vào vận hành 1.837 camera AI, phục vụ giám sát, xử lý vi phạm và điều hành tín hiệu giao thông mà thấy ham và… thèm. Theo thông tin từ báo chí, camera AI có thể phát hiện đến 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, mà… “khiếp” nhất là nó có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt, biển số và phát hiện vi phạm từ khoảng cách 500 - 700m, kể cả hành vi không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái ôtô… Còn nhiều tính năng, công dụng hay ho khác nữa, nhưng nội chừng ấy thôi nghe cũng đủ sướng!

Loan báo công khai, vận hành hiệu quả, xử phạt nghiêm túc, thì với việc hiện diện của camera AI, tôi tin chỉ một thời gian không lâu, đố ai còn dám vi phạm, dám nghênh ngang khi xách xe ra đường. Giao thông chắc chắn sẽ bớt hỗn loạn, ùn tắc, tai nạn giao thông sẽ được kéo giảm, gánh nặng tai nạn giao thông cho xã hội sẽ vơi đi đáng kể. Cũng với camera AI, sẽ đến một lúc nào đó, lực lượng cảnh sát giao thông không cần phải hiện diện ngoài đường quá nhiều mà vẫn quán xuyến được tình hình và chỉ phải xuất hiện khi có tình huống cần xử lý, đỡ biết bao nhiêu nguồn nhân lực mà cũng giảm những rủi ro, những điều tiếng không hay cho lực lượng thi hành công vụ.

Camera AI cũng khiến những hành vi xem thường quy định thế này hết đất tồn tại.

Từ 1.837 camera AI đã lắp đặt, vận hành, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng con số này lên hơn 40.000, trong đó hơn 16.000 camera AI phục vụ quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Trong tôi bỗng dâng lên ước mơ giá như Huế mình cũng có thì thật quý hóa biết mấy. Giá thành mỗi chiếc camera AI không biết có đắt không, nhưng thiển nghĩ, “đắt mà xắt ra miếng” thì cũng xứng đáng để đầu tư. Chưa nói gì nhiều, chỉ cần mỗi năm giảm cho vài mươi mạng người phải chết tức tưởi vì tai nạn giao thông thôi, cũng rất đáng để “xuống tiền” mà không cần phải lăn tăn suy nghĩ.