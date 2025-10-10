Chính quyền thành phố luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến đội ngũ doanh nhân, những người luôn đồng hành cùng chính quyền trong hành trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Đồng thời, khẳng định: Chính quyền thành phố luôn xem DN là trung tâm của phát triển, là đối tượng phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý.

“Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn kịp thời, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và minh bạch nhất để DN phát triển ổn định, bền vững”, ông Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương, UBND thành phố đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể: Duy trì hoạt động 4 Tổ công tác đặc biệt do các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp làm Tổ trưởng để xử lý nhanh vướng mắc; hỗ trợ chữ ký số, hóa đơn điện tử, máy tính tiền cho hộ kinh doanh chuyển lên DN; tổ chức đào tạo, tư vấn quản trị, tài chính, nhân sự, thiết kế bao bì, sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN Huế.

Đại diện cộng đồng DN, ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố Huế, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn do biến động kinh tế thế giới, song đa số DN Huế đã chủ động tái cấu trúc sản xuất, tìm kiếm thị trường mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến phát triển xanh và bền vững.

“Chính quyền thành phố không chỉ tạo môi trường đầu tư thông thoáng, mà còn thật sự lắng nghe và đồng hành cùng DN trong từng giai đoạn khó khăn, đó là điều khiến chúng tôi tin tưởng, tiếp tục nỗ lực đổi mới và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Huế”, ông Trần Văn Mỹ cho biết.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội DN thành phố cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện hạ tầng logistics, xúc tiến thương mại và mở rộng kết nối vùng, giúp DN nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Các tham luận tại hội nghị đều nhấn mạnh DN Huế cần tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong giai đoạn Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế thành phố Huế tăng trưởng 9,06%; công nghiệp – xây dựng tăng 14,5 - 15%, dịch vụ tăng 9 - 9,5%; xuất khẩu đạt 1,13 tỷ USD, tăng 25,6%; thu ngân sách đạt 10.649 tỷ đồng, tăng 22%; đầu tư xã hội đạt 28.117 tỷ đồng. Đặc biệt, có 819 DN mới thành lập với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, tăng 36% về số lượng và 3,5 lần về vốn – dự kiến đây sẽ là năm đầu tiên Huế có trên 1.000 DN mới.

Thành phố hiện có gần 6.400 DN đang hoạt động, trong đó 97% là DN nhỏ và vừa, khu vực kinh tế tư nhân chiếm 48% GRDP, đóng góp 40% thu ngân sách, giải quyết việc làm cho 115.000 lao động.

Hội nghị cũng tuyên dương, khen thưởng các DN, doanh nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Trước đó, các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng, mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, tạo không khí giao lưu, gắn kết và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo.