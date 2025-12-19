Một hành trình bền bỉ

Hội Tim mạch học TP. Huế tổ chức khám bệnh miễn phí tại xã Lộc An cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn

An cư để lạc nghiệp

Trong căn nhà cấp 4 vừa được sửa sang, rộng chừng hơn 50m2 ở thôn Lương Quý Phú, xã Lộc An, bà Nguyễn Thị Lộc (74 tuổi) xúc động khi đón cán bộ xã đến thăm. Bà Lộc nghẹn ngào nói: “Cảm ơn chính quyền, cảm ơn bà con thôn xóm đã giúp tôi có được căn nhà chắc chắn. Giờ mưa gió tới cũng đỡ lo rồi”.

Bà Lộc thuộc diện cận nghèo của xã. Con trai duy nhất của bà qua đời vì dịch COVID-19, bà sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Thu nhập chỉ trông vào vài luống rau cải quanh vườn, chuyện sửa nhà với bà là điều ngoài sức tưởng tượng. Mỗi mùa mưa bão, căn nhà cũ càng trở nên mong manh trước thiên tai.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn ấy, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương xã Lộc An đã huy động lực lượng, vật liệu để sửa chữa lại căn nhà cho bà Lộc. Tường được xây kiên cố, mái lợp tôn mới, căn nhà chắc chắn và yên tâm hơn khi mưa gió đến. Bà Lộc bảo: “Nhà nước lo cho mình, mình cũng phải cố gắng làm ăn. Có nhà rồi, tôi yên tâm trồng thêm rau, bán kiếm tiền trang trải cuộc sống”.

Không riêng bà Lộc, thời gian qua, hàng chục hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Lộc An đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn xã triển khai hỗ trợ 24 nhà tạm, nhà dột nát (8 nhà xây mới, 16 nhà sửa chữa) theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của thành phố. Trước đó, cuối năm 2024, UBND huyện Phú Lộc (cũ) cũng phê duyệt hỗ trợ xây mới 6 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn xã hội hóa, với kinh phí 70 triệu đồng mỗi nhà.

Cô giáo Hoàng Thị Mai Hương thường xuyên thăm, trao tặng quà cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Để giảm gánh nặng chi phí cho người dân, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững của xã không chỉ phân bổ nguồn vốn mà còn huy động thêm vật liệu như xi măng, cát, gạch men; lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tháo dỡ, san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu. Nhờ vậy, tiến độ xây dựng được đẩy nhanh, người dân sớm có chỗ ở an toàn, ổn định.

Anh Huỳnh Tư, trú ở thôn Sư Lỗ, xã Lộc An là một trong những hộ vừa thoát nghèo. Nhớ lại quãng thời gian trước đó, anh Tư chia sẻ: “Trước đây không có nhà cửa đàng hoàng, tôi học nghề rồi lấy vợ, sinh 3 người con liên tiếp nên cuộc sống càng chật vật hơn. Nhờ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp sức của chính quyền địa phương mà giờ đây tôi có căn nhà mới khang trang. Có nhà rồi, tôi cũng an tâm hơn, tập trung công việc, kiếm thu nhập để gia đình sớm vượt qua khó khăn”.

Cán bộ xã Lộc An (trái) thăm gia đình vừa xây mới của hộ anh Huỳnh Tư

Những vòng tay nối dài

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, công tác giảm nghèo ở xã Lộc An còn ghi dấu bằng sự đồng hành bền bỉ của các mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện. Những sự giúp đỡ ấy có khi là gạo, là tiền sinh hoạt hàng tháng, có khi là học bổng, là tấm thẻ bảo hiểm y tế, thậm chí là những mô hình sinh kế, tạo dựng việc làm. Tất cả sự giúp sức của các tổ chức, cá nhân đều có chung một điểm là đến đúng lúc, đúng người, đúng hoàn cảnh.

Nhắc đến công tác hỗ trợ người nghèo ở xã Lộc An, chính quyền địa phương và người dân cũng thường nhắc đến cô giáo Hoàng Thị Mai Hương, công tác ở Trường Tiểu học Đại Thành, xã Lộc An. Gần 9 năm gắn bó với người nghèo, cô Hương đã trở thành cầu nối tin cậy, kết nối những tấm lòng nhân ái đến với các hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với chúng tôi, cô Hương kể: “Ban đầu tôi chỉ giúp học sinh nghèo, mồ côi là học trò của mình. Thấy hiệu quả, bạn bè, người thân động viên tôi nhân rộng và họ cùng chung tay. Mỗi năm, các chương trình tôi kết nối có kinh phí khoảng 150 - 200 triệu đồng”. Cũng nhờ sự kết nối của cô Hương, có 10 căn nhà tình thương đã được xây dựng, hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí định kỳ. Hiện mỗi tháng có 106 hoàn cảnh được giúp đỡ thường xuyên. Đáng chú ý, có trường hợp một em nhà rất nghèo, ba mẹ đều bệnh nặng, từ nguồn lực kết nối của của cô Hương và các cá nhân hảo tâm đã giúp em tiếp tục đến trường, từ lớp 6 nay đã là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại thành phố Huế.

Niềm vui của mệ Nguyễn Thị Lộc sau khi được sửa chữa nhà

Theo ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An, để người nghèo thực sự vươn lên, điều quan trọng không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là tạo sự an tâm, niềm tin. Hành trình giúp người dân thoát nghèo là một hành trình bền bỉ, cần nhiều nguồn lực, cần sự chung tay giúp sức. “Bên cạnh nguồn lực Nhà nước, xã luôn chủ động kết nối các nguồn lực xã hội hóa. Mỗi sự hỗ trợ là một cơ hội giúp người dân nghèo giảm bớt gánh nặng. Sự giúp đỡ không chỉ là nguồn kinh phí trước mắt, mà là điểm tựa cho niềm tin, khơi dậy ý chí thoát nghèo của các hộ dân”, ông Thắng cho biết.

Cũng bởi nhu cầu và khó khăn của người nghèo ở rất nhiều mặt, nên ngoài vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, phối hợp với các tổ chức tín dụng chính sách cho vay ưu đãi, tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, chuyển giao cây, con giống phù hợp, địa phương còn chăm lo cho người nghèo thuộc các đối tượng với nhiều hình thức: Trao tặng học bổng cho học sinh - sinh viên, bảo hiểm y tế, công tác chăm sóc sức khỏe... Thông qua kết nối, năm nay, Hội Tim mạch học TP. Huế đã tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho 600 người dân là đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo trên địa bàn. Chương trình này đã được duy trì qua nhiều năm, góp phần tầm soát, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho người dân, trong đó có các hộ nghèo.

Điểm đáng ghi nhận trong cách làm của xã Lộc An là sự khảo sát kỹ lưỡng, đúng nhu cầu trước khi hỗ trợ. Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững của xã phân công cán bộ nắm chắc từng hoàn cảnh, từ đó kết nối nguồn lực phù hợp. Cách làm minh bạch, hiệu quả này không chỉ nâng cao chất lượng hỗ trợ mà còn tạo được niềm tin với các tổ chức, cá nhân hảo tâm.