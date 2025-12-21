Hiệu quả từ Quỹ tín dụng nhân dân Điền Hòa

Thủ tục vay QTDND Điền Hòa nhanh gọn được khách hàng tín nhiệm cao

Tiếp sức cho sản xuất nông thôn

Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân ngày càng tăng, đặc biệt ở khu vực nông thôn, QTDND Điền Hòa đã phát huy hiệu quả mô hình tổ chức tín dụng hợp tác, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên. Với phương châm lấy thành viên làm trung tâm, quỹ tập trung huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân để cho vay trở lại trên địa bàn, qua đó góp phần hạn chế tín dụng đen, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn hợp pháp, an toàn.

Hình thành đi vào hoạt động từ năm 1996, QTDND Điền Hòa đã chú trọng mở rộng mạng lưới thành viên, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn; đồng thời chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tín dụng phù hợp. Nguồn vốn của quỹ được ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh ở địa phương, như: sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và ngành nghề truyền thống.

Hoạt động QTDND Điền Hòa duy trì mức tăng trưởng ổn định, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Các khoản vay chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với khả năng trả nợ của thành viên, bảo đảm an toàn vốn và hiệu quả đầu tư. Bên cạnh việc giải ngân kịp thời, quỹ còn đồng hành với người vay trong quá trình sử dụng vốn thông qua tư vấn phương án SXKD phù hợp, nhắc nhở trả nợ đúng hạn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

QTDND Điền Hòa ngày càng được nhiều người dân địa phương tiếp cận

Hiện nay, tổng nguồn vốn của QTDND Điền Hòa đạt hơn 43 tỷ đồng; trong đó vốn huy động trên 39 tỷ đồng. Lũy kế cho vay hơn 1.100 lượt thành viên, khách hàng, với tổng dư nợ trên 37 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn vay của quỹ, nhiều hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định. Tiêu biểu như gia đình ông Phan Văn Quyết, từ năm 2016 được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng từ Quỹ để đầu tư trồng sen kết hợp nuôi vịt đàn. Từ mô hình ban đầu còn nhỏ lẻ, nhờ nguồn vốn kịp thời cùng với sự cần cù, nhạy bén trong sản xuất, gia đình ông Quyết từng bước mở rộng quy mô. Hiện nay, mỗi năm gia đình ông Quyết trồng hơn 3 ha sen; nuôi hai lứa vịt đàn, với quy mô mỗi lứa trên 1.000 con. Ngoài ra, gia đình còn cải tạo diện tích trồng lúa, thuê đất trồng rau màu. Tổng thu nhập từ các mô hình đạt 300-400 triệu đồng/năm.

Không chỉ riêng gia đình ông Quyết, nhiều hộ dân khác, như ông Đặng Văn Xuân vay vốn từ quỹ phát triển mô hình nuôi chim bồ câu; gia đình bà Đặng Thị Gái đầu tư máy móc làm đất, thu gặt lúa và cung ứng giống, phân bón cho cây trồng… Đến nay, hầu hết các hộ vay vốn đều đã ổn định cuộc sống, có nguồn thu bền vững.

Góp phần phát triển kinh tế địa phương

Bên cạnh hoạt động tín dụng, QTDND Điền Hòa luôn xác định rõ trách nhiệm xã hội của một tổ chức tín dụng hợp tác gắn bó mật thiết với cộng đồng. Thông qua việc ưu tiên cho vay đối với hộ nghèo và đã thoát nghèo, quỹ đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Nhờ nguồn vốn vay từ quỹ, các hộ có cơ hội từ bỏ mô hình sản xuất manh mún, tự phát để mở rộng quy mô, hình thành liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp, dịch vụ - thương mại, tạo diện mạo mới cho phường Phong Phú theo hướng đô thị văn minh.

Quỹ hỗ trợ cho vay mua sắm máy móc phục vụ sản xuất lúa ở địa phương

Song song với việc mở rộng tín dụng, QTDND Điền Hòa chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ thành viên, khách hàng. Các thủ tục vay vốn ngày càng được đơn giản hóa, giải quyết nhanh gọn; lãi suất cho vay được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của người dân. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của quỹ với 9 thành viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, từng bước tạo dựng niềm tin đối với thành viên và khách hàng.

Bên cạnh đó, QTDND Điền Hòa tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong việc hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, chung tay xây dựng nông thôn mới. Những hoạt động thiết thực này góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quỹ với Nhân dân.

Quỹ tạo điều kiện cho nhiều người dân phát triển mô hình trồng rau màu

Ông Đặng Văn Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND Điền Hòa cho biết, thực tiễn hoạt động đã chứng minh đây là mô hình kinh tế tập thể phù hợp, hiệu quả ở khu vực nông thôn. Việc huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tại chỗ không chỉ giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự, hạn chế cho vay nặng lãi, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương theo hướng bền vững.

Hiện nay, QTDND Điền Hòa tiếp tục bám sát định hướng phát triển KT-XH của địa phương, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành; mở rộng tín dụng đi đôi với bảo đảm an toàn hoạt động. Qua đó, quỹ tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính tin cậy của người dân, góp phần xây dựng phường Phong Phú ngày càng phát triển, giàu mạnh.