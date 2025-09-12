Thêm động lực phát huy vai trò “lá chắn thép” ở cơ sở

Chế độ phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tăng từ tháng 9/2025

Tăng phụ cấp hàng tháng và ngày công

NQ18 là cơ sở pháp lý để kịp thời triển khai thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương trong thời gian tới. NQ này cũng nhằm cụ thể hóa quy định tại Nghị định số 16/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV theo hướng điều chỉnh tăng mức phụ cấp hằng tháng đối với TĐT và mức trợ cấp ngày công lao động của lực lượng DQTV so với quy định trước đây.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 9/2025, TĐT được hưởng mức phụ cấp 1.880.000 đồng/người/tháng. Theo tính toán, với 1.105 TĐT trên toàn thành phố như hiện nay, mỗi năm ngân sách nhà nước chi trả gần 25 tỷ đồng (tăng gần 15 tỷ đồng). Trước đó, theo Nghị định số 16 của Chính phủ thì mỗi tháng TĐT chỉ hưởng mức phụ cấp 1.170.000 đồng/người/tháng.

DQTV khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng mức trợ cấp ngày công lao động 330.000 đồng/người/ngày. Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm 165.000 đồng/người/ngày. Theo tính toán, với quân số gần 13.500 DQTV, mỗi năm ngân sách nhà nước sẽ chi trả hơn 55 tỷ đồng (tăng hơn 28 tỷ đồng so với trước đây) ngày công lao động cho các hoạt động: Huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu ngày lễ, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cùng các nhiệm vụ đột xuất khác.

Ngoài ra, trường hợp DQTV thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn; phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao; cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa ở khu vực nguy hiểm đến tính mạng theo quyết định của chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương cấp xã trở lên, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm 165.000 đồng/người/ngày.

Phù hợp với thực tiễn

Anh Ngô Văn Anh, DQTV xã Khe Tre chia sẻ: Lâu nay, lực lượng DQTV chúng tôi hoạt động rất vất vả, có khi được điều động chữa cháy rừng, cháy chợ trong đêm hôm khuya khoắt hoặc tham gia giúp dân phòng, chống bão lụt. Tuy nhiên, chế độ bồi dưỡng cho lực lượng DQTV tham gia tuần tra, canh gác và chế độ tiền ăn khi tham gia huấn luyện còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hiện nay. Chúng tôi rất phấn khởi khi HĐND thành phố vừa thông qua NQ18, đây được xem là một cơ sở pháp lý “hợp lòng dân”, thêm động lực để lực lượng DQTV phát huy vai trò “lá chắn thép” ở cơ sở.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre chia sẻ: TĐT và DQTV không chỉ là một phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân mà còn là lực lượng nòng cốt trong sản xuất, công tác và xung kích trong các hoạt động bảo vệ cộng đồng. DQTV tham gia tích cực vào công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự, nên cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng. Tại xã Khe Tre có 19 TĐT và gần 170 DQTV sẽ được hưởng chế đội mới theo NQ18 của HĐND thành phố vào tháng 9/2025.

Theo ông Trần Gia Công, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, việc UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành NQ quy định chế độ phụ cấp đối với TĐT, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng DQTV là cần thiết và đúng quy định pháp luật. Qua thẩm tra của Ban Pháp chế, hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng NQ đúng quy định; phạm vi và đối tượng được xác định cụ thể; nội dung dự thảo NQ bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV. Đồng thời, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn quản lý, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

“Để bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo NQ, đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có cơ cấu hợp lý, sẵn sàng chiến đấu cao, hoạt động hiệu quả. Quan tâm bố trí nguồn kinh phí kịp thời, đầy đủ; bảo đảm chi trả chế độ, phụ cấp đúng đối tượng, đúng quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở”, ông Trần Gia Công nhấn mạnh.

Việc HĐND thành phố ban hành kịp thời NQ18 là một tín hiệu vui cho lực lượng TĐT và DQTV. Đây là tiền đề để các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cơ sở xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV, làm cơ sở để mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn trong thời kỳ mới.