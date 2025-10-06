  • Huế ngày nay Online
Làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.

HNN.VN - Ngày 8/10, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố chủ trì làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố về công tác triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) mùa khô 2025 - 2026.

 Đại diện Bộ CHQS thành phố báo cáo về công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2025 - 2026

Thực hiện các quyết định, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và thành phố, Bộ CHQS thành phố đã kiện toàn quân số Đội 192 bảo đảm đúng quy định, phương tiện trang bị, vật chất quy tập chuẩn bị đầy đủ; chỉ đạo Đội 192 làm tốt công tác nắm nguồn tin mộ liệt sĩ ở cả hai hướng. Hiện Đội 192 đã phối hợp nắm được 9 thông tin tại Lào và 4 thông tin mộ tập thể ở địa bàn trong nước.

Bộ CHQS thành phố tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 ban hành Kế hoạch tổ chức lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ tại đất bạn Lào mùa khô 2025 - 2026; kế hoạch khảo sát, tìm kiếm các nguồn thông tin mộ tập thể ở địa bàn trong nước.

Ông Nguyễn Chí Tài đánh giá cao và biểu dương Bộ CHQS thành phố cùng Đội 192 trong việc chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2025 - 2026. Nhấn mạnh nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập HCLS là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, là tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các liệt sĩ. Đề nghị tiếp tục quán triệt nghiêm các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn về tìm kiếm, quy tập HCLS và bàn giao HCLS; rà soát kỹ các nhiệm vụ, nhất là nguồn thông tin ở cả hai hướng, đảm bảo tốt các điều kiện, nhất là cơ sở vật chất phục vụ cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Lào; phối hợp tổ chức lễ xuất quân bảo đảm trang trọng.

Đối với địa bàn trong nước, giao Bộ CHQS thành phố xây dựng kế hoạch khảo sát cụ thể, nếu khó khăn thì xin chủ trương của lãnh đạo thành phố kịp thời; quá trình thực hiện nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận ở cả hai địa bàn; tăng cường xây dựng tình đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và người dân đất bạn Lào; đồng chí yêu cầu Đội 192 tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng quyết tâm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2025 - 2026.

LÊ SÁU
quy tậphài cốtliệt sĩcơ hộiNguyễn Chí TàiĐội 192
