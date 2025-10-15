  • Huế ngày nay Online
Hướng về xây dựng tổ chức chi hội vững mạnh toàn diện

HNN.VN - Đó là mục tiêu quan trọng tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thanh Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra sáng 16/10.

Hội CCB phường Thanh Thủy đẩy mạnh chương trình giúp nhau giảm nghèo 

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Thanh Thủy nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành 6/6 chỉ tiêu đã đề ra. Đáng chú ý, các chi hội đã triển khai nhiều giải pháp, động viên CCB tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế của địa phương, thi đua phát triển sản xuất, “Giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”.

Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên. Hiện nay, toàn phường đã có 162 hộ gia đình CCB sản xuất, kinh doanh, phát triển trang trại, gia trại, với tổng vốn đầu tư hơn 48 tỷ đồng, lãi suất hàng năm đạt hơn 9,6 tỷ đồng. Nhiều hộ nghèo đã vươn lên làm giàu vững chắc, trên 135 hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Công tác xây dựng và hoạt động của Hội trong những năm qua có sự chuyển biến mạnh mẽ cả số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Việc phát triển hội viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 24 hội viên mới, nâng tổng số lên 559 hội viên toàn phường. Hàng năm, Hội CCB phường có trên 97,5% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, toàn Hội có hơn 181 CCB là đảng viên, trong đó có 41 người được bầu vào cấp ủy, 9 người được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới tập trung gắn phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Hướng về xây dựng tổ chức chi hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phấn đấu không có hộ CCB nghèo và cận nghèo, trên 95% CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, đào tạo nghề để phát triển kinh tế...

Tại đại hội, Hội CCB thành phố đã chỉ định BCH Hội CCB phường Thanh Thủy nhiệm kỳ mới gồm 21 người, ban thường vụ gồm 7 người.

Bá Trí
