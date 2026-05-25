16 thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Thuận An

Sau thời gian phát động, hội thi thu hút 22 bài dự thi đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ dân phố trên địa bàn. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 16 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiều bài thuyết trình được chuẩn bị công phu, trình bày sinh động, gắn lý luận với thực tiễn địa phương; thể hiện kỹ năng tuyên truyền, khả năng truyền đạt, xử lý tình huống và bản lĩnh của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng; đồng thời góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Hội thi cũng sẽ lựa chọn những thí sinh tiêu biểu tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2026.