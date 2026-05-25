16 thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Thuận An

HNN.VN - Ngày 27/5, Đảng ủy phường Thuận An tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau thời gian phát động, hội thi thu hút 22 bài dự thi đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ dân phố trên địa bàn. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 16 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiều bài thuyết trình được chuẩn bị công phu, trình bày sinh động, gắn lý luận với thực tiễn địa phương; thể hiện kỹ năng tuyên truyền, khả năng truyền đạt, xử lý tình huống và bản lĩnh của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng; đồng thời góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Hội thi cũng sẽ lựa chọn những thí sinh tiêu biểu tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2026.

ĐỨC QUANG
7 đội tham gia cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI

Sáng 23/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam) tổ chức khai mạc cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”.

Hơn 900 vận động viên tham gia Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố

Từ ngày 18 đến 20/5, tại Sân vận động thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố năm 2026. Hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trên địa bàn.

Tôn vinh 12 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, tối 18/5, UBND thành phố long trọng tổ chức lễ Tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu lần thứ X, năm 2026 cho 12 nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Huế.

Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Ngày 16/5 tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026; chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

