10 thí sinh tham gia "Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi" phường Kim Long

HNN.VN - Chiều 25/5, Đảng ủy phường Kim Long tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026” với sự tham gia của 10 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo.

Nhiều địa phương tổ chức hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi"

 Thí sinh trình bày tại hội thi

Hội thi nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Kim Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lãnh đạo phường nhấn mạnh: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, định hướng dư luận xã hội và đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền không chỉ đòi hỏi sự kịp thời, chính xác mà còn phải đổi mới cách thể hiện, tăng tính hấp dẫn và nâng cao khả năng định hướng thông tin.

Hội thi thu hút 32 thí sinh trên địa bàn tham gia vòng sơ khảo với phần thi xây dựng đề cương thuyết trình. 10 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung khảo với phần thi thuyết trình, trả lời câu hỏi và tranh biện từ ban giám khảo.

Nội dung thi tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi; đồng thời lựa chọn 1 thí sinh xuất sắc nhất để tham dự hội thi cấp thành phố.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
hội thibáo cáo viên tuyên truyền viên giỏiphường kim longnăm 2026
Hơn 900 vận động viên tham gia Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố

Từ ngày 18 đến 20/5, tại Sân vận động thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố năm 2026. Hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trên địa bàn.

Nhiều địa phương tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi”

Sáng 19/5, Đảng ủy các phường Hóa Châu, Vỹ Dạ, Phú Xuân, An Cựu và Dương Nỗ tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” năm 2026 nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôn vinh 12 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, tối 18/5, UBND thành phố long trọng tổ chức lễ Tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu lần thứ X, năm 2026 cho 12 nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Huế.

Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Ngày 16/5 tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026; chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

