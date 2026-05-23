10 thí sinh tham gia "Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi" phường Kim Long

Thí sinh trình bày tại hội thi

Hội thi nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Kim Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lãnh đạo phường nhấn mạnh: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, định hướng dư luận xã hội và đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền không chỉ đòi hỏi sự kịp thời, chính xác mà còn phải đổi mới cách thể hiện, tăng tính hấp dẫn và nâng cao khả năng định hướng thông tin.

Hội thi thu hút 32 thí sinh trên địa bàn tham gia vòng sơ khảo với phần thi xây dựng đề cương thuyết trình. 10 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung khảo với phần thi thuyết trình, trả lời câu hỏi và tranh biện từ ban giám khảo.

Nội dung thi tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi; đồng thời lựa chọn 1 thí sinh xuất sắc nhất để tham dự hội thi cấp thành phố.