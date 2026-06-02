Bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Điểm cầu tại TP. Huế

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Trong đó, hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm 98,45%. Cả nước tổ chức 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025. Một số nội dung kỹ thuật trong quy chế được điều chỉnh nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, các địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch, phương án tổ chức và phối hợp với các sở, ngành liên quan để chuẩn bị cho kỳ thi.

Tuy nhiên, công tác tổ chức vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Kỳ thi diễn ra vào tháng 6 - thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ nắng nóng, dông lốc, mưa bão và lũ lụt, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô thí sinh tại nhiều địa phương tăng mạnh, đòi hỏi công tác điều hành, quản lý phải chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Một vấn đề được đặc biệt quan tâm là nguy cơ gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng thiết bị siêu nhỏ hoặc công nghệ hiện đại để gian lận trong thi cử. Vì vậy, các địa phương cần sử dụng các thiết bị kỹ thuật để phát hiện thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đại diện Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ được huy động tối đa tham gia các khâu bảo vệ đề thi, vận chuyển, bàn giao đề thi, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại các điểm thi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế thông tin, năm 2026 toàn thành phố có 14.150 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 13.020 thí sinh THPT và 1.130 thí sinh giáo dục thường xuyên. Thành phố bố trí 37 điểm thi với 622 phòng thi, dự kiến huy động hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng công an, y tế, điện lực tham gia phục vụ kỳ thi.

Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn quy chế, nghiệp vụ thi; triển khai kỳ thi thử trên phạm vi toàn thành phố nhằm rà soát công tác chuyên môn và các điều kiện tổ chức. Đồng thời, phối hợp với đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT thực hiện kiểm tra tại tất cả 37 điểm thi. Để tăng cường giám sát, ngành giáo dục thành lập 37 đoàn kiểm tra cố định tương ứng với 37 điểm thi, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của TP. Huế cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ. Các phương án về nhân lực, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và xử lý tình huống phát sinh đã được xây dựng đầy đủ, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.