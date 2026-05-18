Khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi” năm 2026

HNN.VN - Chiều 18/5, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các lực lượng tuyên truyền cơ sở trên địa bàn. Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thuận Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

10 thí sinh vào vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏiHương An tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi

Phần thi đến từ Chi bộ Trường THCS Nguyễn Chí Diểu 

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo TP. Huế, phường Thuận Hóa cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở và 7 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung khảo hội thi.

Theo Ban Tổ chức, công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Nội dung tuyên truyền không chỉ cần bảo đảm tính chính xác, thiết thực mà còn phải tạo được sức lan tỏa, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Người làm công tác tuyên truyền phải truyền đạt bằng tinh thần nhiệt huyết, gần gũi với thực tiễn để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức cũng nhấn mạnh quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”, đây được xem là yêu cầu cốt lõi đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh thông tin đa chiều và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nền tảng số.

Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi” năm nay tiếp nhận 21 đề cương dự thi và 7 đề cương có chất lượng tốt nhất được chọn vào vòng chung khảo. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hội thi không chỉ là dịp để lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu mà còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, khả năng gắn lý luận với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong việc định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

THANH HƯƠNG
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phường Thuận Hóa công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và dịch vụ đô thị thông minh

Sáng 18/5, phường Thuận Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (HueIOC) cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và các dịch vụ đô thị thông minh trên nền tảng Hue-S. Đây là địa phương đầu tiên của TP. Huế xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng số riêng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở.

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ mùa du lịch hè

Sáng 14/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị quán triệt công tác phục vụ khách du lịch trong các dịp cao điểm lễ hội và mùa du lịch hè năm 2026, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện trong lòng du khách.

Phát triển phố đi bộ sông Như Ý hài hòa lợi ích người dân

Sáng 13/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức buổi làm việc với người dân các tổ dân phố 6, 7, 8 khu vực Phú Hội liên quan đến Đề án “Phố đi bộ sông Như Ý” dự kiến sẽ được khởi động vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2026.

