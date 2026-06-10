Hơn 14.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi

Tại các điểm thi, công tác hướng dẫn thí sinh được triển khai chu đáo, bảo đảm đúng quy định. Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, lịch thi, đồng thời hướng dẫn thí sinh kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân trên phiếu dự thi để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót nếu có.

Bên cạnh đó, thí sinh được hướng dẫn cách ghi thông tin, trả lời và tô phiếu trả lời trắc nghiệm đúng quy cách nhằm tránh các lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến kết quả bài thi.

Các cán bộ coi thi cũng lưu ý thí sinh chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, đặc biệt là thẻ dự thi trước khi đến điểm thi. Thí sinh được nhắc nhở chỉ mang vào phòng thi những vật dụng được phép theo quy định, hạn chế mang theo đồ dùng không cần thiết, đặc biệt là điện thoại di động và các thiết bị công nghệ cao. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của kỳ thi.

Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi chính thức từ ngày 11/6. Công tác chuẩn bị tại các điểm thi đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Cùng ngày, cán bộ làm công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã tham dự các cuộc họp nghiệp vụ tại 37 điểm thi trên địa bàn thành phố, đồng thời kiểm tra thực tế cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi theo quy định.

Tại các cuộc họp, trưởng điểm thi tiếp tục quán triệt quy chế thi, quy trình tổ chức coi thi và triển khai các nội dung nghiệp vụ quan trọng. Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, các điểm thi cũng rà soát điều kiện phòng thi, trang thiết bị và các phương án bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Nhiều nội dung liên quan đến công tác coi thi được phổ biến kỹ lưỡng như quy trình gọi thí sinh vào phòng thi, đánh số báo danh, kiểm tra niêm phong đề thi, phát đề, điều hành giờ thi, thu bài thi và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo các điểm thi lưu ý cán bộ coi thi không được chủ quan, dù đây là nhiệm vụ được thực hiện hàng năm. Mỗi cán bộ cần nắm vững quy chế, thực hiện đúng quy trình, đúng chức trách được giao và kịp thời báo cáo khi xảy ra các tình huống bất thường.

Thí sinh đối chiếu thông tin cá nhân

Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 10/6, Đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã làm việc với Hội đồng thi TP. Huế.

Đoàn kiểm tra gồm các thành viên đến từ Đại học Đà Nẵng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức thi theo quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định pháp luật liên quan. Đối tượng kiểm tra bao gồm Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp thành phố, Sở GD&ĐT, Hội đồng thi và các điểm thi trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra việc triển khai các khâu tổ chức coi thi, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và việc thực hiện quy chế thi tại các điểm thi. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đoàn kiểm tra của Bộ và các đoàn kiểm tra địa phương sẽ phối hợp cung cấp, xử lý thông tin, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT, UBND thành phố và Sở GD&ĐT cũng thành lập các đoàn kiểm tra đối với Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi và các điểm thi nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay và diễn ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, công tác tổ chức và kiểm tra được tăng cường nhằm bảo đảm kỳ thi an toàn, đúng quy chế và hiệu quả. Đoàn kiểm tra của Bộ sẽ thực hiện nhiệm vụ từ ngày 10 đến 13/6.