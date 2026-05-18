Nhiều địa phương tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi”

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hóa Châu tặng hoa chúc mừng các thi sinh

Tại phường Hóa Châu, hội thi thu hút 11 thí sinh đến từ các chi bộ trường học, tổ dân phố, lực lượng công an và các đơn vị trực thuộc Đảng bộ phường tham gia. Nội dung thi tập trung gắn với thực tiễn địa phương như chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, xây dựng đô thị di sản - sinh thái, phát triển đảng viên ở tổ dân phố, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh phi truyền thống và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo thể lệ, mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Điểm đáng chú ý là nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, minh họa trực quan và các tình huống thực tế tại cơ sở; nội dung bám sát nghị quyết; liên hệ trực tiếp với nhiệm vụ chính trị, đời sống dân sinh ở địa phương, góp phần đổi mới cách truyền đạt nghị quyết theo hướng gần gũi, dễ hiểu và tăng tính thuyết phục.

Tại phường Vỹ Dạ, có 11 thí sinh đến từ các chi bộ trường học, tổ dân phố, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hội thi. Nhiều chuyên đề bám sát các vấn đề thời sự ở cơ sở như cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng trường học hạnh phúc, giảm nghèo đa chiều và phát huy giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phần thi của thí sinh phường Vỹ Dạ

Trong đó, đáng chú ý có các chuyên đề về đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại, hội nhập; giáo dục di sản; thích ứng biến đổi khí hậu và mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2030. Nhiều thí sinh lựa chọn cách tiếp cận từ thực tiễn phường Vỹ Dạ để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành những giải pháp gần dân, dễ thực hiện. Một số phần trình bày được đầu tư kỹ về hình ảnh, dẫn chứng thực tế và tính tương tác, tạo không khí trao đổi sinh động thay vì tuyên truyền theo lối truyền thống.

Tại phường Phú Xuân, hội thi có sự tham gia của 11 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 27 thí sinh dự vòng sơ khảo đến từ 26 chi, đảng bộ trực thuộc. Nội dung thi tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thí sinh phường Xuân Phú thực hiện phần thi của mình

Phát biểu khai mạc hội thi, lãnh đạo phường nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, định hướng dư luận xã hội và đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền không chỉ đòi hỏi tính kịp thời, chính xác mà còn cần đổi mới cách thể hiện, tăng tính hấp dẫn và nâng cao khả năng định hướng thông tin. Hội thi cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở trong giai đoạn mới.

Tại phường An Cựu, Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” năm 2026 nhận được sự hưởng ứng tích cực của 44/60 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường. Qua vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung khảo. Các thí sinh tham gia hai phần thi gồm thuyết trình chuyên đề đã đăng ký và trả lời câu hỏi tình huống của Ban Giám khảo.

Phần dự thi của thí sinh Lê Thị Băng Giang thuộc Chi bộ Trường Mầm non An Cựu

Nội dung dự thi tập trung vào các vấn đề trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực tiễn địa phương. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, bảo đảm tính lý luận và thực tiễn. Nhiều bài thuyết trình được đầu tư công phu, liên hệ sát tình hình cơ sở, thể hiện kỹ năng truyền đạt, tuyên truyền và thuyết phục hiệu quả. Thông qua hội thi, Đảng ủy phường An Cựu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn mới.

Tại Dương Nỗ, qua vòng sơ khảo với sự tham gia của 21 thí sinh đến từ các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ban Tổ chức lựa chọn 11 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung khảo.

Thí sinh trình bày phần thi tại vòng chung khảo

Các chuyên đề dự thi tập trung vào nhiều nội dung gắn với thực tiễn địa phương và tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng như phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới; phát triển văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; chuyển đổi số trong giáo dục mầm non; công tác dân vận; xây dựng văn hóa học đường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Theo Ban tổ chức, hội thi không chỉ là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ lý luận chính trị mà còn góp phần đổi mới cách đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống theo hướng gần dân, thiết thực và hiệu quả hơn.