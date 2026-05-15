10 thí sinh vào vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi

HNN.VN - Ngày 16/5, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố tổ chức vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 Thí sinh tham gia hội thi

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố khẳng định, công tác tuyên truyền miệng gắn với hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Đây là kênh truyền tải trực tiếp chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Thời gian qua, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố được quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức đồng bộ, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế, chất lượng và hiệu quả chưa đồng đều giữa các đơn vị. Vì vậy, hội thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các cấp ủy đánh giá lại chất lượng công tác tuyên truyền, đồng thời là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

Sau vòng sơ khảo, 10 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung khảo. Các thí sinh trải qua hai phần thi gồm thuyết trình theo đề cương chuẩn bị trước và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung dự thi tập trung vào những quan điểm, chủ trương mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thông qua hội thi, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
