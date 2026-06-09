Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giấy vinh danh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - Ảnh: VGP/DL

Sự kiện do Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Năm 2026 là lần thứ 18 chương trình tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được tổ chức.

Nhiều đại biểu hiến máu tình nguyện trên 100 lần

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, từ 138.000 đơn vị máu được tiếp nhận vào năm 1994, đến năm 2025, lượng máu vận động và tiếp nhận trên toàn quốc đạt trên 1,77 triệu đơn vị máu, trong đó trên 98% là từ người hiến máu tình nguyện.

"Nghĩa cử cao đẹp này đã trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng và là nét văn hóa nhân văn thấm đẫm trong tâm thức của mỗi tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc", Bộ trưởng khẳng định.

100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm nay đã hiến tổng cộng 6.378 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến gần 64 lần. Đây là con số cao nhất trong các kỳ tôn vinh từ trước đến nay, năm 2025 đạt trung bình mỗi người hiến 48 lần.

Đặc biệt, năm nay có 7 đại biểu đã hiến từ 100 lần trở lên như: anh Huỳnh Hải Bình (Hà Nội) hiến máu và tiểu cầu 133 lần; anh Phạm Việt Anh (Hà Nội) hiến máu và tiểu cầu 129 lần; anh Phạm Hồng Hải (Hà Nội) đã hiến máu và tiểu cầu 127 lần...

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các đại biểu hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - những tấm gương sáng, giàu lòng nhân ái đã có nhiều đóng góp quý báu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, một hành động nhân đạo cao cả mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" quý báu của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay.

"Mỗi giọt máu các bạn sẻ chia không đơn thuần là một đơn vị máu điều trị, mà chính là sự sống hồi sinh, là nguồn hy vọng, cơ hội sống tiếp cho hàng nghìn người bệnh đang trong cơn nguy kịch; là sự kết nối thiêng liêng những trái tim, lan tỏa năng lượng tích cực và lòng nhân ái sâu sắc trong cộng đồng; là trách nhiệm công dân, thể hiện ý thức, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của toàn xã hội", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ xúc động khi biết có những người đã hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả 3 thế hệ cùng tham gia hiến máu và có cả những người vượt đường xá xa xôi, để kịp thời hiến máu cứu người.

Đồng thời đánh giá hoạt động hiến máu tình nguyện ở nước ta đã phát triển mạnh mẽ, bài bản, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, từ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân viên y tế, Hội chữ thập đỏ, thanh niên, công nhân, nông dân, doanh nhân, chức sắc tôn giáo. Đây là những minh chứng sống động nhất cho một xã hội văn minh, nhân ái và giàu tình thương.

Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành Y tế, các cơ quan liên quan chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục duy trì và phát triển, xây dựng lực lượng hiến máu thường xuyên, ổn định và bền vững.

Đồng thời, cần ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào quản lý người hiến máu và điều phối nguồn máu, hướng tới sự nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, để mỗi người hiến máu đều cảm thấy tự hào và xã hội luôn trân trọng những đóng góp to lớn của người hiến máu tình nguyện.

Chủ tịch Quốc hội cũng kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, nhất là chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên tự nguyện, tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.