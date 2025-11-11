  • Huế ngày nay Online
Bộ đội Biên phòng thành phố

Tuyên dương “gương mặt trẻ tiêu biểu - gương mặt trẻ triển vọng”

HNN.VN - Ngày 12/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) giai đoạn 2022-2025 và tuyên dương “gương mặt trẻ tiêu biểu - gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2025.

Những "gương mặt trẻ tiêu biểu - gương mặt trẻ triển vọng" BĐBP được tuyên dương. (Ảnh: BĐBP)

Giai đoạn 2022 - 2025, CTĐ&PTTN của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố được triển khai toàn diện, đồng bộ, không ngừng đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác vận động quần chúng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, phòng chống cháy rừng, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Các phong trào của tuổi trẻ BĐBP thành phố có nhiều đổi mới, nhiều mô hình đa dạng. Quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến với những cách làm hay, hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hằng năm, tuổi trẻ BĐBP thành phố tham gia thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tặng gần 11.000 suất quà; hơn 20.000 chiếc bánh chưng; tổ chức 144 đợt/13 chi đoàn/800 lượt cán bộ, ĐVTN thanh niên tham gia chỉnh trang, dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, khu tưởng niệm trên địa bàn khu vực bên giới; nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện với trên 2.000 tin, trị giá trên 50 triệu đồng.

Trao tặng gần 300 suất học bổng, gần 120 xe đạp, đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; xây dựng công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, công trình “Hàng cây thanh niên”; tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào…, tổng trị giá trên 800 triệu đồng.

Tuổi trẻ BĐBP xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. (Ảnh: BĐBP) 

Tuổi trẻ BĐBP thành phố, luôn là lực lượng xung kích bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Giai đoạn 2022-2025, đã tổ chức trên 500 ngày công giúp người dân làm đường, tu sửa trường học, xây nhà đại đoàn kết, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Triển khai các hoạt động an sinh xã hội như tặng hàng nghìn suất quà, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, gia đình chính sách, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố đánh giá cao vai trò nòng cốt, xung kích và những đóng góp hiệu quả của lực lượng ĐVTN  trong thời gian qua, góp phần quan trọng để lực lượng BĐBP thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Hội nghị đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu CTĐ&PTTN giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, tuyên dương 10 “gương mặt trẻ tiêu biểu - gương mặt trẻ triển vọng” năm 2025.

Quỳnh Anh
