Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Sau 12 ngày thực hiện nhiệm vụ giúp chính quyền và nhân dân TP. Huế khắc phục hậu quả sau mưa lũ, chiều 11/11, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, rút quân về đơn vị.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 giúp dân vùng trũng nạo vét bùn đất. Ảnh: QUANG ĐẠO

Qua 12 ngày thực hiện nhiệm vụ, đơn vị khắc phục hậu quả trên địa bàn 10 phường, xã, trong đó tập trung hỗ trợ giúp đỡ các trường học, cơ sở y tế, bệnh viện, các nghĩa trang liệt sĩ, các chợ, tuyến đường giao thông với nhiều phần việc: nạo vét bùn đất, dọn dẹp rác thải, sắp xếp bàn ghế, lau dọn đồ dùng học tập, nạo vét, khơi thông các kênh mương, thuỷ lợi…  Bên cạnh đó, đơn vị còn giúp đỡ Nhân dân thu hoạch hoa màu và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết “vì Nhân dân quên mình”, tích cực bám sát cơ sở, khắc phục mọi điều kiện thời tiết, triển khai lực lượng và phương tiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy các cấp, duy trì nghiêm kỷ luật, tác phong mẫu mực, làm việc khẩn trương, hiệu quả và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Tinh thần làm việc tận tuỵ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của những người lính trong thời bình, toả sáng phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

QUANG SƠN
Sư đoàn 968giúp dânkhắc phụcmưa lũbộ độibù đấtdọn rác
