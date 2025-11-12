Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; tại điểm cầu Thành ủy Huế có UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Hội nghị nhằm quán triệt, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo; đồng thời nâng cao năng lực, phương pháp, kỹ năng tham mưu và triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận các cấp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai sâu rộng các nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo, góp phần tăng cường thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa giáo trong toàn hệ thống chính trị.

Đảng ta luôn coi khoa giáo là lĩnh vực trọng yếu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện trong chỉ đạo đối với các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, dân số, thể dục thể thao, môi trường và xã hội.

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, giáo dục và đào tạo đang chuyển mạnh từ “truyền thụ kiến thức” sang “phát triển năng lực, tư duy sáng tạo”; hệ thống giáo dục quốc dân được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông. Trong khi đó, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế tri thức, chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy

Lĩnh vực y tế đạt nhiều tiến bộ, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, nhiều kỹ thuật hiện đại được làm chủ; chuyển đổi số trong y tế với hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa và quản lý dược quốc gia đang phát huy hiệu quả. Chính sách bảo hiểm y tế toàn dân được duy trì và mở rộng, hướng tới mục tiêu bảo đảm sức khỏe, thể chất, tầm vóc người Việt Nam.

Văn hóa, thể thao, môi trường, dân số, xã hội có bước phát triển mới; góp phần làm cho đời sống tinh thần người dân phong phú, môi trường xã hội lành mạnh, con người Việt Nam ngày càng phát triển toàn diện hơn.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, những kết quả đó khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ khoa giáo đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao năng lực tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa giáo vững vàng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được nghe 3 báo cáo chuyên đề quan trọng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày chuyên đề “Yêu cầu đột phá phát triển Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đáp ứng tình hình mới”.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày chuyên đề “Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo; triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày chuyên đề “Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển y tế cơ sở; nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị”.