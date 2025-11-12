  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 12/11/2025 12:56

Triển khai sâu rộng các nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo

HNN.VN - Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước, với sự tham dự của khoảng 20.000 đại biểu.

Hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính tại giải bóng chuyền sinh viên Huế 2025Khoa Giáo dục thể chất thắng lớn tại giải Vovinam sinh viên toàn quốcKhởi tranh giải Karate và Taekwondo Đại hội thể dục thể thao thành phốĐa dạng hóa môn học, bắt nhịp thời đạiChuyển giao - ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ phù hợp đặc điểm sinh thái vùng miền

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy 

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; tại điểm cầu Thành ủy Huế có UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Hội nghị nhằm quán triệt, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo; đồng thời nâng cao năng lực, phương pháp, kỹ năng tham mưu và triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận các cấp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai sâu rộng các nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo, góp phần tăng cường thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa giáo trong toàn hệ thống chính trị.

Đảng ta luôn coi khoa giáo là lĩnh vực trọng yếu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện trong chỉ đạo đối với các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, dân số, thể dục thể thao, môi trường và xã hội.

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, giáo dục và đào tạo đang chuyển mạnh từ “truyền thụ kiến thức” sang “phát triển năng lực, tư duy sáng tạo”; hệ thống giáo dục quốc dân được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông. Trong khi đó, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế tri thức, chuyển đổi số quốc gia.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy

Lĩnh vực y tế đạt nhiều tiến bộ, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, nhiều kỹ thuật hiện đại được làm chủ; chuyển đổi số trong y tế với hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa và quản lý dược quốc gia đang phát huy hiệu quả. Chính sách bảo hiểm y tế toàn dân được duy trì và mở rộng, hướng tới mục tiêu bảo đảm sức khỏe, thể chất, tầm vóc người Việt Nam.

Văn hóa, thể thao, môi trường, dân số, xã hội có bước phát triển mới; góp phần làm cho đời sống tinh thần người dân phong phú, môi trường xã hội lành mạnh, con người Việt Nam ngày càng phát triển toàn diện hơn.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, những kết quả đó khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ khoa giáo đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao năng lực tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa giáo vững vàng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được nghe 3 báo cáo chuyên đề quan trọng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày chuyên đề “Yêu cầu đột phá phát triển Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đáp ứng tình hình mới”.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày chuyên đề “Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo; triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày chuyên đề “Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển y tế cơ sở; nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị”.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Hội nghịtoàn quốctập huấncông tác khoa giáonăm 2025
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hình thành mạng lưới du lịch cộng đồng rộng khắp

Đó là một trong những kết quả nổi bật được chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (nay là TP. Huế) về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2025. Hội nghị do Sở Du lịch tổ chức sáng 12/11 với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành và 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Hình thành mạng lưới du lịch cộng đồng rộng khắp
Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 2

Sáng 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 2, khóa XVII nhằm bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025; các dự thảo Quy chế, Chương trình hành động trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 2
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 6/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top