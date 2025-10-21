  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 12/11/2025 11:44

Trao giải tuần cuối hội thi cải cách hành chính

HNN.VN - Sáng 12/11, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) thành phố Huế năm 2025 tổ chức lễ trao giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi thứ tư (tuần 4, từ ngày 20-26/10/2025).

Người dân phường Phong Điền đoạt giải Nhất tuần 3 hội thi cải cách hành chínhCán bộ Bệnh viện Tâm thần Huế đạt giải Nhất tuần 2 hội thi cải cách hành chínhLan tỏa tinh thần cải cách hành chính từ mỗi công dân

Người dân xã A Lưới 2 tham gia hội thi cải cách hành chính 

Theo ban tổ chức, đợt thi thứ tư tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực với 24.893 lượt người tham gia, trong đó có 24.129 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và 764 người dân. 63/63 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia, riêng 15 đơn vị đạt 100% CBCCVC dự thi.

Hai đơn vị có lực lượng đông đảo là Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đạt tỷ lệ tham gia 99%. Ở khối người dân, toàn bộ 40/40 xã, phường đều có người dự thi.

Về chất lượng bài làm, 67% bài thi của khối CBCCVC đạt điểm tuyệt đối; 18,8% đạt từ 75% đến dưới 100% số điểm; chỉ 0,7% bài thi dưới 25% yêu cầu. Ở khối người dân, có 131 bài đạt điểm tối đa, chiếm 17,15%.

Trao giải tuần cuối hội thi cải cách hành chính 

Căn cứ kết quả chấm thi, ban tổ chức đã ban hành quyết định công nhận và trao giải cho 6 cá nhân xuất sắc. Ở khối CBCCVC, bà Trần Thị Ngọc Loan (UBND phường Kim Trà) giành giải Nhất; ông Lê Hồng Phú (Trường Tiểu học Khe Tre, xã Khe Tre) đạt giải Nhì; ông Hồ Lê Hoàng Thịnh (UBND phường Kim Trà) đạt giải Ba. Ở khối người dân, ông Mai Văn Đức (phường Phong Quảng) giành giải Nhất; bà Phan Thị Diễm (phường Mỹ Thượng) đạt giải Nhì; bà Nguyễn Thị Lan (xã A Lưới 2) đạt giải Ba.

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC được đánh giá là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC và người dân trong thực hiện cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền thành phố Huế chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Tin, ảnh: HẢI THUẬN
 Từ khóa:
hội thicải cách hành chínhSở Nội vụtrao giải
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025 thành phố Huế

Sáng 11/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu khai mạc.

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025 thành phố Huế
Lan tỏa tinh thần cải cách hành chính từ mỗi công dân

Lần đầu mở rộng đến người dân, hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) thành phố Huế năm 2025 cho thấy tinh thần cải cách đã vượt khỏi phạm vi công sở, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Lan tỏa tinh thần cải cách hành chính từ mỗi công dân
Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý cho cán bộ nữ

Ngày 9/10, Sở Nội vụ thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho gần 100 nữ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý cho cán bộ nữ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top