Người dân xã A Lưới 2 tham gia hội thi cải cách hành chính

Theo ban tổ chức, đợt thi thứ tư tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực với 24.893 lượt người tham gia, trong đó có 24.129 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và 764 người dân. 63/63 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia, riêng 15 đơn vị đạt 100% CBCCVC dự thi.

Hai đơn vị có lực lượng đông đảo là Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đạt tỷ lệ tham gia 99%. Ở khối người dân, toàn bộ 40/40 xã, phường đều có người dự thi.

Về chất lượng bài làm, 67% bài thi của khối CBCCVC đạt điểm tuyệt đối; 18,8% đạt từ 75% đến dưới 100% số điểm; chỉ 0,7% bài thi dưới 25% yêu cầu. Ở khối người dân, có 131 bài đạt điểm tối đa, chiếm 17,15%.

Trao giải tuần cuối hội thi cải cách hành chính

Căn cứ kết quả chấm thi, ban tổ chức đã ban hành quyết định công nhận và trao giải cho 6 cá nhân xuất sắc. Ở khối CBCCVC, bà Trần Thị Ngọc Loan (UBND phường Kim Trà) giành giải Nhất; ông Lê Hồng Phú (Trường Tiểu học Khe Tre, xã Khe Tre) đạt giải Nhì; ông Hồ Lê Hoàng Thịnh (UBND phường Kim Trà) đạt giải Ba. Ở khối người dân, ông Mai Văn Đức (phường Phong Quảng) giành giải Nhất; bà Phan Thị Diễm (phường Mỹ Thượng) đạt giải Nhì; bà Nguyễn Thị Lan (xã A Lưới 2) đạt giải Ba.

Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC được đánh giá là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC và người dân trong thực hiện cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền thành phố Huế chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.